Marta Fernández bate el récord del mundo y consigue la plata en los 50 mariposa S5

Marta Fernández se ha adjudicado este viernes la medalla de plata en los 50 mariposa de la clase S5 de los Juegos Paralímpicos de Tokio, el primer metal paralímpico de su carrera y quinta presea para la natación española.

La nadadora burgalesa de 26 años ha volado sobre la piscina del Centro Acuático de Tokio, batiendo el récord del mundo de la clase S4 con un crono de 40.22, unas décimas por detrás de la nadadora china, Dong Lu (39.54), que se ha hecho con el oro.

Esta es la segunda medalla de la natación nacional de la jornada tras la plata que logró en los 100 metros espalda de la clase S8 el guipuzcoano Íñigo Llopis.

2021, el año en el que los sueños de la nadadora se hacen realidad

La deportista de la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (Fedeacyl), que padece una parálisis cerebral, fue catalogada como S4-SB3-SM4 -las distintas clasificaciones a las pruebas que nada- por el Comité Paralímpico Internacional.

"Nací con parálisis cerebral y los médicos aconsejaron a mis padres la natación como rehabilitación. Empecé con tres años pero no me gustaba nada el agua. Me daba mucha fobia y no me metía ni a tiros", rememoraba entre risas la nadadora Marta Fernández en una entrevista hace unos meses para Marca.. "Recuerdo que me costaba muchísimo soltarme del borde de la piscina y en los campamentos de verano ni me metía. Ahora no quiero salir", decía riendo. Añadía que en el agua tiene "sensación de libertad" y que el avance de su enfermedad lo nota fuera, no dentro. "Quiero ir a Tokio a luchar por las medallas" decía hace unos meses, ahora lo ha conseguido con una medalla de plata y un récord del mundo.

El medallero español, tras la nueva victoria de Marta Fernández