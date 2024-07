En directo, Juegos Olímpicos de París 2024, hoy domingo: competiciones España, horarios y medallas

Maialen Chourraut: "Casi seguro que será mi última bajada en Juegos"

"Casi seguro que será mi última bajada en Juegos Olímpicos, pero no será mi último minuto remando una piragua. Me siento afortunada de estar aquí, con pena, pero ya me levantaré. La vida se trata de ir superando, trabajando, de hacer lo mejor posible, me levantaré más fácilmente, porque le doy más importancia al recorrido", ha dicho Maialen Chourraut ante los medios tras perder sus opciones de medalla.