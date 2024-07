Nadal admite que tiene "algo en el abductor largo", pero espera jugar ante Djokovic: "Habrá un ambiente mágico"

"Tomamos la decisión de jugar ayer por la noche, después del partido hablamos con el equipo y tomamos la decisión de jugar", cuenta Rafa Nadal en Onda Cero tras vencer a Fucsovics en la primera ronda de individual en París. El tenista español también reconoce que ha asumido riesgos al jugar en individuales: "No me apetece hablar de los riesgos que tomo o no tomo, ayer se dio una pequeña imagen de algo que tengo en el abductor largo, es muy pequeñito y al final es mi sensación".

No obstante, admite que tenía que esperar a ver cómo se sentía en individual al no entrenar esos pasados días. "Me fui a hacer una prueba cuando tuve esa sensación mala y salió que había algo en el abductor largo, pero parece que es pequeñito y según parece el músculo no interviene de manera tan importante, con lo que decidimos jugar".

Nadal afirma que va día a día, según sus sensaciones al levantarse, pero no espera "contratiempos" y prevé jugar frente a Djokovic: "Supone ilusión, vivir un momento especial otra vez y vamos a ver lo positivo que puedo estar".

Por último, ha señalado que espera un "ambiente mágico" en ese duelo de este lunes, que jugará "de noche y eso es peor" para sus condiciones y que tratará de disfrutar: "Habrá un ambiente mágico y hay que apreciar el momento para intentar dar lo mejor".