Cuándo es el primer partido de Nadal y Alcaraz en los juegos olímpicos de París 2024

El 12 de junio del presenta año 2024 se anunciaba una de las grandes noticias para los amantes de los Juegos Olimpicos y el tenis, ya que según confirmaba oficialmente David Ferrer como capitán del equipo masculino español. "Como todos sabéis y esperáis, una de las parejas de dobles será Carlos Alcaraz y Rafael Nadal", anunciaba David Ferrer, durante el anuncio en la rueda de prensa oficial.

Ambos tenistas jugarán los torneos de individual y dobles masculino. Nadal mostró sentirse ilusionado con la noticia de poder disputar este torneo con el joven tenista murciano. "No tiene que preguntar nada; si no hay nada extraño, jugaremos. Para mí también es una gran ilusión y, si no estoy equivocado, para él también, según me han dicho. Sería bonito jugar algún torneo antes de las Olimpiadas para prepararnos y compenetrarnos en una pista", indicó Nadal en una entrevista realizada para el podcast del Masters 1.000 de Madrid.

Los primeros juegos de Alcaraz

Alcaraz participará por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Este será el siguiente paso en una corta pero laureada carrera del tenista español, que con tan solo 21 años ya cuenta con tres torneos de Grand Slam: el US Open en el año 2022, Wimbledon en el año 2023 y Roland Garros en el año 2024.

Por otro lado, Nadal es el único jugador en activo que ha conseguido ganar una medalla de oro en modalidad individual y de dobles. Sin embargo, el mallorquín no llega en su mejor momento. Nadal no ha podido jugar apenas en este último año y medio debido a diferentes problemas físicos. Aun así, afronta estos Juegos Olímpicos con mucha ilusión tras haberse perdido los de Tokio en 2020. Además, esta será su cuarta participación desde su debut en Atenas en 2004.

¿Con cuantas parejas contaran esta competición de tenis en los Juegos Olímpicos?

El torneo de dobles de tenis en los Juegos Olímpicos contará con un total de 32 parejas en cada categoría, tanto en dobles masculino como en dobles femenino. Nadal también espera que ambos puedan llegar a estos Juegos en su mejor nivel físico. "Si los dos llegamos en condiciones, sería bonito y podemos hacer una buena pareja y aspirar a cosas bonitas. Y también sería algo bueno para los dos y para el equipo español", agregó Nadal.

¿Cuándo juegan sus partidos individuales en estos Juegos?

Aún se desconocen los rivales en los duelos individuales para ambos tenistas españoles. Sin embargo, los primeros partidos ya tienen fecha y se disputarán el sábado 27 de julio.