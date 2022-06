El COE retira la candidatura a los Juegos de 2030 por la falta de acuerdo entre Aragón y Cataluña

LEER MÁS Adiós a la candidatura española para 2030

El Comité Olímpico Español (COE) confirmó este martes que finalmente no presentará ninguna candidatura conjunta a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 por "no haber acuerdo" entre los Gobiernos de Aragón y Cataluña, y lamentó que no tuviera "recorrido" por llevarla al terreno político. Así lo anunció el presidente del COE, Alejandro Blanco, en rueda de prensa en la sede del organismo en Madrid, tras la reunión del Comité Ejecutivo, en la que el principal punto del orden del día fue la decisión de no optar a los 'Juegos de los Pirineos' en 2030 ante el desencuentro entre los representantes políticos de Aragón y Cataluña.

Alejandro Blanco leyó un comunicado remitido al COI en el que le informó de que, como parte del diálogo continuo "sin compromiso y sin edición específica", desea seguir trabajando con miras a la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en España pese a que, en el momento actual, "no está en condiciones de presentar un proyecto olímpico". "Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Nosotros hemos luchado para que haya entendimiento, respeto y diálogo, pero si no hay esas bases, no podemos seguir y esta es la decisión que ha aprobado la Asamblea", manifestó Blanco.

Enfrentamientos políticos

El dirigente lamentó "profundamente" que este proyecto deportivo que debía "aunar voluntades", haya derivado en "enfrentamientos políticos internos importantes basados en mentiras y suposiciones". "No podemos transmitir esa desunión ante el COI. Todo eso ha lastrado nuestro proyecto hasta llevarlo al agotamiento. Aquello por lo que hemos luchado no podemos mantenerlo por no haber acuerdo, la candidatura no existe", aseveró.

"La candidatura que presentó el COE es la candidatura conjunta de Cataluña y Aragón. Como candidatura no teníamos el mejor proyecto técnico porque en España no podemos hacer grandes inversiones, pero teníamos dos pilares: la regeneración de un territorio y un proyecto deportivo que se basaba en el respeto y diálogo", señaló. Para Blanco, la candidatura "partía de la sociedad" y "no liderada por la política". "Nuestros rivales debían ser las sedes de otros países y no las propias administraciones públicas. No podemos luchar y transmitir esa desunión ante el movimiento olímpico", añadió.

Puerta abierta para el futuro

No obstante, Blanco dejó la puerta abierta a la presentación "en un futuro" de un proyecto "sólido técnicamente" y "sin los inconvenientes de esta vez". "Aquello que hemos luchado por la candidatura conjunta abrimos la posibilidad a que algunos de los territorios puedan presentar en el futuro uno ante el COI y, cuando esté preparado, el COE lo apruebe", indicó.

El presidente del COE reiteró su pesar porque no salga adelante un proyecto que iba a "mejorar" la imagen de España, a tener un "retorno económico positivo en cuanto a inversión" y a ser un "modelo sostenible" para el movimiento olímpico.