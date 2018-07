Cinco piragüistas rusos excluidos de los JJOO de Río de Janeiro

Simon Toulson, Presidente de la FIP, ha manifestado en un comunicado que "es un duro revés para el movimiento olímpico y lamentamos que nuestro deporte también se haya vista comprometido". Matizando que, por ese motivo, "se adoptaron medidas urgentes y se apartó a todos los deportistas contra los que había pruebas de dopaje".

Tres remeros rusos también fueron excluidos anoche de los Juegos Olímpicos por incumplir las reglas marcadas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Beniamin But, Presidente de la Federación de Remo de Rusia anunciaba anoche "de nuestro equipo no van tres deportistas: Korobelschikov, Podshivalov y Balandin. Han sido excluidos por incumplir las reglas de la AMA". También se lamentaba que "descalifican a tres personas, pero a los Juegos no pueden ir quince personas".

El Comité Olímpico Ruso (COI) le cedía el domingo la responsabilidad a las federaciones internacionales de decidir que deportistas rusos podrían competir en los Juegos Olímpicos de Río. Siempre cumpliendo una serie de requisitos, entre ellos se encuentra el no haber sido nunca sancionado por dopaje y no incumplir las reglas de AMA. Además de esta serie de criterios, los deportistas rusos que sean aceptados por el COI para competir en los Juegos Olímpicos serán sometidos antes de la inauguración a un estricto control antidopaje realizado por la AMA.

El equipo ruso ha seleccionado a 387 deportistas para Río, lista de la que se cayó la pasada semana el equipo de atletismo, con la excepción de la saltadora de longitud Daria Klíshina, que entrena desde hace tres años en EEUU.