Mireia Belmonte: "Espero haber abierto la puerta de las demás medallas"

En la zona mixta, todavía exhausta por la remontada que le condujo hacia el podio en el Estadio Acuático de la ciudad brasileña, la triple medallista olímpica explicó que su éxito se debió a haber "luchado hasta que no podía más" y a cien metros finales "agónicos" en los que dio "todo" para rebasar a la británica Hannah Miley, cuarta.

"El primer cincuenta lo he visto bastante lejos pero nunca he dejado de luchar. He dado lo que podía y al final la gran noticia, la primera medalla. Espero haber abierto la puerta de las demás medallas y que la delegación española se lleve muchas más que en Barcelona (donde se consiguieron veintidós)", agregó.

Mireia Belmonte acogió con una gran sonrisa una presea que le reporta su tercer gran éxito en unos Juegos Olímpicos tras las dos medallas de plata que capturó hace cuatro años en Londres. Entonces fue subcampeona en las pruebas de 200 mariposa y 800 libres.

El metal, de bronce, llegó tras un gran esfuerzo por recuperar la desventaja acumulada en la primera parte de la prueba. Al paso por el 100 era tercera, en el 200 cayó hasta la quinta posición y del 300 salió cuarta.

"He luchado hasta que no podía más. No notaba más fuerzas en mi cuerpo pero le he metido mano a la británica y al final he sido bronce", valoró. Un brillante final de "siete u ocho metros" en los que no respiró le permitieron hacerse un hueco en el podio junto a la húngara Katinka Hosszu, campeona olímpica y récord del mundo con un crono de 4:26.36, y la estadounidense Maya Dirado (4:31.15). El tiempo de Mireia Belmonte fue de 4:32.39.

La española, que en la previa de los Juegos Olímpicos consideró que sus mejores opciones estarían en el 200 mariposa y el 800 libres, subrayó que no se puede contar con ninguna medalla más.

"Hablé de las otras dos porque son en las que conseguí medalla en Londres, pero nunca hay que tener preferencias en las pruebas. Hay que luchar todas por igual", sentenció.