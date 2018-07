Gran Bretaña elimina a las 'redsticks' de los Juegos de Río

España se despidió de Río con una derrota ante Gran Bretaña (3-1), actual campeón de Europa, ahora mismo muy superior a las "RedSticks" que reaccionaron solo al final de un partido en el que María López de Eguilaz bajo la puerta impidió un marcador más abultado.

Invitadas a los Juegos por la renuncia del Comité Olímpico de Sudáfrica, las chicas que dirige Adrian Lock han cumplido en Brasil su objetivo de acabar entre los ocho primeros y aunque llegar a cuartos las hizo soñar su sitio en este momento no ese.

Partido controlado por las británicas

Gran Bretaña, bronce en Londres 2012, dominó a las españolas y sus seis penaltis córner de la primera parte frente a ninguno de su rival refleja lo que fue el encuentro. Las de Lock solo acertaron a reaccionar en el tercer cuarto, en el que sacaron el primer penalti a su favor, y en el último, en el que anotaron su único gol y desperdiciaron cuatro penaltis seguidos en los minutos finales.

Las británicas se adelantaron a los 7 minutos gracias a un tiro de Georgie Twigg, después de que María López de Eguilaz detuviera con la manopla el primer lanzamiento de penalti de Crista Cullen y de que se fuera por las nubes el siguiente que envió Sophie Bray.

Siete minutos después se plantaron de nuevo ante la meta española y Hellen Richardson-Walsh anotó el 2-0 con el que concluyó el primer cuarto de hora. Las de Adrian Lock lo intentaron, pero no encontraron hueco. Sus rivales no dejaron de hacerlo y antes del descanso tuvieron otros tres penaltis córner que no transformaron.

España dice adiós

En el primero se las fue a la bola a la base del poste, el segundo se anuló por la revisión del vídeo pedida por España y en el tercero la portera española volvió a evitar el gol, aunque éste llegó poco después cuando Alex Danson desde la línea de fondo pasó la bola a Lily Owsley. La jugadora más joven del equipo solo tuvo que empujarla para poner el 3-0 con el que se llego al descanso.

España forzó en la reanudación su primer penalti, que fue anulado por la revisión que pidieron las inglesas, y empezó a llegar al área de éstas para forzar otro y meterse en el partido. No fue así, pero en el cuarto final Gigi Oliva, olímpica ya en Pekín 2008, quiso dejar su huella y en una jugada individual marcó su primer gol en Río y el último de España en estos juegos.