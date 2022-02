Xavi: "no somos favoritos, somos aspirantes"

LEER MÁS Mbappé derriba el muro de Courtois y pone en ventaja al PSG

Xavi Hernández admite que le da "coraje" no jugar la Liga de Campeones, pero celebra la oportunidad de poder disputar un torneo continental aunque sea de menos calado. El técnico del conjunto azulgrana no cree que su equipo sea favorito para hacerse con el título, pero si es un firme candidato.

El Barcelona, como Sevilla, Betis y Real Sociedad, afronta este jueves la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa.

Barcelona-Nápoles

Xavi Hernández ha querido poner en valor una competición como la Liga Europa antes de su estreno en los dieciseisavos de final frente al Nápoles. El técnico asegura sentirse motivado ante el reto de ganar un título que el Barça no tiene todavía. Advierte también que su equipo es aspirante al título pero no favorito. "Da coraje no estar en la 'Champions', pero eso nos tiene que rebelar para volverla a jugar", ha dicho el técnico catalán cuando le han preguntado por el partido que disputaron PSG y Real Madrid en París. En su opinión la Liga Europa es "una oportunidad" para competir en un torneo continental y una vía de acceso directo a la Liga de Campeones si ganan la segunda competición continental. Xavi se mira en el espejo de Sevilla y Villarreal que saben lo que es ganar esta competición.

Sevilla-Dinamo de Zagreb

El Sevilla afronta "lleno de ambición" su regreso a la Liga Europa, la competición que tantas alegrías ha dado al conjunto hispalense y su afición. Así lo ha expresado su entrenador, Julen Lopetegui, en la previa del partido ante el Dinamo de Zagreg. El técnico confía en que los suyos hagan un buen partido ante un rival, líder de la Liga croata, que seguro que les creará dificultades.

Lopetegui tiene todavía algunas dudas a la hora de confeccionar la convocatoria, ya que hay varios jugadores con problemas físicos. Recupera el técnico vasco al delantero marroquí Youssef En-Nesyri, quien "ha estado fuera más de tres meses" por lesión y ahora debe "recuperar sensaciones que no llegan de un día para otro".

Zenit-Betis

El Betis llega en un gran momento de juego y resultados a su compromiso continental ante el Zenit de San Petersburgo aunque Manuel Pellegrini no podrá contar con Nabil Fekir y de Sergio Canales, dos bajas sensibles para el equipo. El estado de forma de su rival es toda una incógnita porque afronta este compromiso tras un mes de parón en las competiciones locales. El Zenit jugó su último partido el pasado 12 de diciembre.

Sobre el partido planea el conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente verdiblanco, Ángel Haro, insiste en que la embajada española en Rusia le ha trasladado un mensaje de tranquilidad.

Leipzig-Real Sociedad

La Real Sociedad visita al Leipzig con el objetivo de dejar viva la eliminatoria para la vuelta en el Reale Arena. Los alemanes solo han perdido un partido en este 2022, una trayectoria similar a la del conjunto vasco cuya única derrota se produjo ante el Betis. Imanol Alguacil no podrá contar para este partido con Martín Zubimendi, sancionado, y Adnan Januzaj por una lesión muscular.