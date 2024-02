Xavi no piensa en el Nápoles ni en Mbappé

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que no ha preparado el partido de LaLiga de este sábado ante el Celta, pensando en el del próximo miércoles contra el Nápoles, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Sin distracciones

"No pensamos en el Nápoles en este momento; ya habrá tiempo. El partido de Champions no influirá en la alineación de mañana. Vamos paso a paso, y mañana sabemos que son tres puntos muy importantes para mejorar en LaLiga", declaró Xavi en la previa de la visita a Balaídos.

"Si queremos optar todavía al titulo, mañana tenemos que conseguir tres puntos, no podemos fallar más", añadió para dimensionar la importancia del duelo contra el conjunto vigués.

También declinó comentar el posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid, pese a que se le preguntó por él en más de una ocasión. "No me preguntéis más por Mbappe. Creo que no debo hablar de Mbappé", concluyó. EFE

El PSG puede cazar en el Barça

Preguntado por la posible venta de Frenkie de Jong, el técnico del conjunto azulgrana recordó, no obstante, que "quedan cuatro meses para el final de temporada y no es el momento de hablar de salidas", aunque destacó que el neerlandés es "un jugador importantísimo" y que se siente "muy bien" en el club.

Más contundente se mostró Xavi cuando se le preguntó por un posible interés del PSG por Gavi. "Tiene que quedarse y ser uno de los futuros capitanes del equipo. No hay color: para mí Gavi es el futuro del Barça".

Compromiso hasta el final

Xavi dijo que sigue siendo "positivo" y que se mantiene "motivado" al frente del equipo, pese a que tiene claro que lo dejará el 30 de junio. "Sigo pensado que podemos acabar de muy buena manera la temporada", subrayó.

Y volvió a destacar el "compromiso" que demuestran sus jugadores. "He visto que les fastidia perder, que quieren ganar, que les importa mucho cuando perdemos, que están jodidos. Luego, competiremos hasta donde nos llegue, pero me emociona su compromiso".

Y que Balaídos pondrá prueba mañana ese nivel competitivo, pues se enfrentan "a uno de los rivales mejor trabajados tácticamente" y que merece "más puntos que los que tiene" en la clasificación.

Tras el anuncio de su marcha, Xavi considera "lógico" el baile de nombres que aparecen para relevarle en el banquillo, algo que aseguró "no desestabiliza" al equipo.