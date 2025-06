El Barça gana la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid gracias a dos goles de Claudia Pina

El Barça Femení ha revalidado el título de la Copa de la Reina tras ganar este sábado al Atlético de Madrid (2-0) en la final disputada en El Alcoraz de Huesca. El partido estuvo dominado por las blaugranas desde el principio y sentenciado por una Claudia Pina que está en estado de gracia y que logró un doblete clave para doblegar a un combativo Atlético que no pudo evitar la undécima Copa blaugrana y el triplete nacional para las jugadoras de Pere Romeu.

Un tiro de Salma Paralluelo al palo y una ocasión de Luany para las rojiblancas pudieron mover el resultado final en un descuento eléctrico, lleno de ocasiones. Pero fueron los dos goles de Claudia Pina, en los minutos 24 y 74, los que dieron el título a las 'culers' para cerrar de la mejor manera la temporada, siendo campeonas de Liga F, Supercopa de España y esta Copa de la Reina y con la lástima de la final de la 'Champions' en Lisboa.

El Atlético de Madrid acudía como tapado de lujo a esta final, con más tiempo de preparación y menos desgaste físico. Y querían volver a ganar un título levantado en 2023, cuando el Barça fue eliminado en los despachos por alineación indebida en un duelo de eliminatorias ante Osasuna ganado por 9-0. Pero, en el duelo directo, el Atlético lo intentó, tuvo ocasiones y se pudo ir con la cabeza alta, pero el Barça se llevó el título. Y merecido. Con una Claudia Pina de Oro.

Porque la undécima Copa de la Reina del Barça Femení lleva su firma. Y vaya firma, primero con un tiro desde la frontal del área, en la media luna, que entró en la base del poste de la portería (bastante bien defendida) por Lola Gallardo. Después, con un auténtico golazo de volea cruzada. El Barça tuvo más buenas ocasiones, fue de menos a más en su juego y supo sufrir cuando apretó el Atlético para ser merecedoras del triunfo.

Empezó fuerte el Barça, con un tiro algo desviado de Patri Guijarro en el minuto 5, y acabó todavía más dominador con ese tiro final al palo de Salma que pudo haber puesto más tierra de por medio. Entre medias, además de esos dos goles, el Barça fue dominador con el balón y al Atlético de Madrid parecía que le venía bien ir perdiendo 1-0, bien metidas atrás y con criterio, a la espera de una chispa en forma de gol que encendiera la final para ellas.

Pero quizás no contaban con que Claudia Pina está en estado de gracia. En el 24, la catalana logró su primer gol en esta Copa de la Reina, pero el 23º entre todas las competiciones. La delantera de Montcada i Reixach, en pleno estado de gracia tanto en el Barça como en la selección, culminó con un colocado tiro de primeras un buen pase atrás de Pajor (que estuvo errática en la definición a gol) para abrir el marcador.

El Atlético no se acercó a la meta de Cata Coll hasta el minuto 31, pero sin apenas sensación de peligro. En cambio, el Barça lo iba probando y probando, hasta que un gol anulado al Atlético lo cambió todo. En el 54', Gio cometió falta sobre Cata Coll, que no obstante arriesgó demasiado en un balón perdido en su área. No la cogió rápido, fue esperando y, al final, fue a por el balón la guardameta y la perdió, presionada por la delantera rojiblanca. Pero la árbitra Huerta de Aza consideró que el gol, a puerta vacía, estuvo precedido por esa falta.

En el minuto 63, apenas 9' después de ese gol anulado, el Atlético de Madrid tuvo la mejor ocasión válida del partido con un tiro lejano y potente de la delantera nigeriana Rasheedat Ajibade bien atajado por Cata Coll, atenta y clave para evitar el empate. Tras ese doble aviso del Atlético, el Barça intentó subir una marcha, pese al intenso calor que hizo en todo momento en El Alcoraz.

Y con una capitana Alexia Putellas que empezó a mover los hilos en zona ofensiva, una jugada de la 'Reina' terminó con pase atrás para que Claudia Pina rozara el segundo gol particular y el segundo blaugrana, pero su tiro se fue por poco a la izquierda de la meta defendida por una vendida Gallardo.

El Atlético no se rendía y gozaba de sus mejores momentos. Prueba de ello, de esa fe en intentar el empate y forzar la prórroga, cuanto menos, fue el tiro lejanísimo que probó Gio, la mejor en el equipo de Víctor Martín, que obligó a Cata Coll a saltar y enviar el tiro a córner. A todo ello, entró en el Barça Salma Paralluelo por Graham Hansen bajo la ovación de la tarde, como ídola local de muchos blaugranas aragoneses.

Normalmente, la extremo entra por Claudia Pina, o es titular en detrimento de la catalana. Esta vez, el cambio fue por la noruega y, menos mal para Romeu, porque Pina anotó el 2-0, su doblete, en el minuto 74 con una volea increíble e imparable con la diestra, cruzada. Un golazo, uno más, para una Claudia Pina de oro. Falló, eso sí, el 'hat-trick' en el 83' en un tiro que parecía más fácil. O golazos, o nada. Y con ello, el Barça conquistó en El Alcoraz su undécima Copa de la Reina.