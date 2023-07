Xavi exige refuerzos con la Champions como objetivo de la temporada

Xavi Hernández valora positivamente el esfuerzo que está realizando el club para mejorar su plantilla de cara al nuevo curso, pero cree que "todavía nos faltan piezas; tenemos que reforzarnos un poco más. Pero estamos haciendo un buen trabajo e intentaremos tener el equipo más competitivo posible para aspirar a todos los títulos", afirmó este jueves durante la presentación del Campus Xavi by Santander, que este año cumple su 25 aniversario, en la sede del Banco Santander en Barcelona.

Sustituir a Busquts

En este sentido Xavi admitió que le gustaría reforzar la posición de lateral derecho, además de fichar a un pivote defensivo que sustituya a Sergio Busquets, su principal preocupación.

"Tenemos muchas opciones en el pivote, pero no son naturales. El mismo Eric (García) o Frenkie (De Jong) han participado ahí, pero creo que nos tenemos que reforzar bien en esa posición", insistió el preparador catalán, quien no escondió que el club está "en una situación complicada".

"Ahora mismo, no tenemos el privilegio de poder fichar a quien queramos. Sobre todo, hay que mirar a casa y priorizar la cantera. Va ser un mercado largo, hasta el 31 de agosto. Y vamos a ver hasta donde llega el 'fair-play' financiero y hasta donde podemos llegar nosotros", confesó.

Gundogan

Sin embargo, y pese a las dificultades económicas, Xavi recordó que el Barça sigue siendo "una marca potentísima" en todo el mundo, "y eso tenemos que aprovecharlo". Y puso como ejemplo el caso de Gundogan.

"Era el capitán del Manchester City, ganador de la última Champions, y tenía otras ofertas, pero ha priorizado el Barça, porque tenía mucha ilusión por triunfar aquí", apuntó sobre el centrocampista alemán de origen turco, al que definió "como un futbolista versátil, ganador y con mucha calidad técnica".

Xavi, que no quiso hablar del supuesto interés de la entidad azulgrana por jugadores como Oriol Romeu, Víctor Roque o Arda Güler -"no puedo decir nombres", se disculpó- también tiene claro que la plantilla se completará en función de las bajas.

"No es agradable para mí decir a un jugador que el club no cuenta con él o que va a jugar poco, pero es mi trabajo", admitió cuando se le preguntó por la situación de jugadores con Frank Kessié, Ferran Torres o Ansu Fati. "Con muchos ya he hablado o he ido hablando y muchos ya conocen su situación", confirmó.

Empezar desde 0

En cualquier caso, Xavi matizó que "en la pretemporada todos empiezan de cero" incluidos los transferibles, los que suban de las categorías inferiores o regresen de una cesión, como Nico González.

Y también el joven portero Arnau Tenas, a quien el club quiere ofrecerle una renovación a la baja tras no ejercer la cláusula que le permitía retenerlo antes de que el 30 de junio finalizara su contrato como azulgrana.

"A Arnau le tengo mucha estima y en una alta valoración. He hablado con él y le he dicho que debería quedarse", desveló Xavi, consciente de que las oportunidades del mercado, las altas y las bajas, y el rendimiento de determinados jugadores durante la pretemporada determinarán "cómo al final cuadramos la plantilla para la próxima temporada".

El objetivo es la Champions

El objetivo, insistió, es aspirar a todos los títulos, incluida la Liga de Campeones: "Favoritos nos somos, está claro, y menos después de lo que hemos hecho los dos últimos años. Pero hay que ir a ganarla. No hay que esconderse, porque somos el Barça".

Para dar ese "salto de calidad", el entrenador del Barcelona cree que su equipo debe "mejorar en el luego colectivo, ser más competitivo y atacar mejor". Y en eso piensa trabajar a partir del próximo lunes, cuando el Barcelona vuelva al trabajo.

Y es que lo que menos le preocupa a Xavi ahora mismo es ampliar el año que le queda de contrato. "Estoy agradecido al presidente, porque hizo un acto de fe ciega y confianza en nosotros tras la eliminación de Copa. Y yo estoy donde quiero estar, que es en el club de mis amores. Así que no habrá ningún problema con mi renovación, porque yo no voy a ser nunca un problema para el club. Cuando lo sienta ellos, nos sentaremos, como hacemos cada dos por tres, y ya está", sentenció.