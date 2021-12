Xavi: "Aquí solo vale ganar y volver a ganar"

La exigencia del Barcelona: “Esto es el Barça y aquí la exigencia es diaria, en cada partido. Queremos competir contra quien sea. Cada semana es vital, no hay descanso hasta que nos vayamos de vacaciones. Cada semana va a ser vital y más en la situación en la que estamos, no podemos regalar nada”.

Luchar por la Liga: “El Barcelona aspira a ganar todo, siempre. Luego el tiempo dirá dónde estamos, pero el objetivo es ganar. Y hay que metérselo en la cabeza. No vale ni empatar ni perder, solo vale ganar y ganar otra vez. Somos un equipo hecho para ganar. Ya veremos cuales son las notas a final de temporada. Pero el objetivo principal es ganar”.

La victoria en Villarreal: "El Barça es el club más difícil del mundo. Además de ganar hay que jugar bien, los culés somos así, no nos conformamos, somos muy exigentes,. Ganamos en Villarreal y parece que sabe a poco. Pero en el vestuario sabe a mucho, parecía un título. Le damos mucha importancia a esa victoria”.

La renovación de Dembélé: “Está feliz, está entrenando bien. Ahora está al 100% y puede jugar. ¿Mandarle a la grada si no renueva? No es ese el objetivo. Si un jugador tiene contrato, creo que debe jugar. Quiero ser positivo y pensar que va a renovar, yo prefiero pensar así. No contemplo la opción de dejarle en la grada”.

¿Cómo está Ansu Fati?: “No podemos perderlo, lo mejor es que esté al 100%. Demuestra un gran compromiso intentando recuperarse lo antes posible, pero tenemos que ser cautelosos. Son partidos muy importantes y si no está al 100% no va a jugar. Va a ser difícil que pueda estar el miércoles”.