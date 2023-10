Xavi se apunta a la tesis del "madridismo sociológico" de Laporta

En la rueda de prensa previa al partido contra el Athletic Club del próximo domingo, el técnico de Terrassa respaldó "al 100%" el discurso del máximo dirigente de la entidad, después de que el magistrado concluyera que los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) efectuados entre 2008 y 2010, durante su anterior mandato, no han prescrito porque constituyen un delito de cohecho continuado.

Xavi respondió con un escueto "sí" cuando fue preguntado si la decisión de investigar a Laporta por parte del juez tiene que ver con el "madridismo sociológico". Asimismo, amplió la definición de esta expresión con ejemplos que vivió cuando era futbolista del primer equipo azulgrana. "En mi etapa, se hablaba de que había 'doping' (dopaje), eso es una realidad; o el Villarato, que se lo inventó un periódico de Madrid. Esto es a lo que se refería el presidente", argumentó Xavi. El técnico reveló que habló con Laporta tras conocerse la noticia de su imputación. "Está positivo, tranquilo, con una actitud muy positiva. Es una persona muy valiente, cercana y que habla claro. Estoy con él al 100%", agregó.

Xavi no relacionó directamente el "madridismo sociológico" con la decisión del Comité de Apelación de rebajar de tres partidos a dos la sanción a Nacho Fernández: "El curso pasado nosotros sufrimos tres partidos de sanción de Lewandowski por hacer un gesto y no nos aceptaron el recurso. Rebajar de tres a dos partidos de sanción una entrada con la que podría haber lesionado a un compañero me sorprende como deportista", zanjó.

Muchas bajas para medirse al Athletic de Bilbao

Xavi confirmó que, salvo sorpresa, Ilkay Gündogan, Ronald Araujo -que han descansado en el último entrenamiento-, Alejandro Balde y Lamine Yamal, que en las últimas semanas arrastraban molestias, estarán al 100% contra el conjunto vasco.

No entrarán en la convocatoria, en cambio, los lesionados Pedro González 'Pedri', Raphinha, Robert Lewandowski y Frenkie de Jong, que son duda para el clásico del próximo 28 de octubre, así como Jules Kounde y Sergi Roberto.

Pese a las ausencias, Xavi no renuncia a ganar los próximos partidos con un buen fútbol: "En este inicio de temporada hemos tenido grandes momentos de jugar bien. Debemos recuperar nuestra ideología y sacar los tres puntos jugando bien".