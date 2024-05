La bronca entre Mbappé y Al-Khelaifi tras el adiós del francés al PSG

Kylian Mbappé y Nasser Al-Khelaifi tuvieron este domingo un encuentro subido de tono en la previa del partido entre el PSG y el Toulouse de este domingo que el futbolista ya había anunciado que sería el último en el Parque de los Príncipes con la camiseta del club parisino.

Según ha publicado este lunes 'Le Parisien', fue el propio presidente del club el que quiso hablar con el futbolista después de que este no le mencionara en su vídeo de despedida publicado hace unos días en sus redes sociales en el que oficializaba su salida del club.

En los casi cuatro minutos de vídeo, Mbappé agradeció a todos los entrenadores y directores técnicos que ha tenido a lo largo de sus siete temporadas en el PSG, pero no dedicó una sola palabra al presidente que hace dos años le firmó el mayor contrato de la historia del fútbol.

Según 'Le Parisien', el encuentro entre ambos fue en un tono elevado, que "las paredes temblaron" y que se prolongó durante una hora llegando a retrasar incluso el calentamiento del equipo antes del partido, aunque un portavoz del club ha desmentido los hechos en un comunicado enviado a varios medios de comunicación franceses.

"No hubo ningún enfrentamiento entre el jugador y el presidente. Se han visto de forma regular durante los partidos para finalizar la salida a final de temporada. Cada encuentro ha sido constructivo y respetuoso, incluido el encuentro del domingo", reza el comunicado.

'L'Équipe', por su parte, publica que ambos hablaron de las modalidades de salida de jugador, que se comprometió a no marcharse del club sin dejar dinero en forma de traspaso.

El enfrentamiento viene de lejos

La mala relación entre Al-Khelaifi y Mbappé no es nueva y viene de lejos. De hecho, medios franceses apuntan que las relaciones están rotas desde hace meses. Concretamente desde que en febrero el jugador comunicara al club que no iba a continuar la próxima temporada.

Aunque ya en verano Mbappé envió un correo al PSG en el que informaba de que no activaría el tercer año opcional que había firmado en su contrato en 2022. Al-Khelaifi dio un ultimátum al futbolista con que o renovaba o se iba a principio de la temporada y, ante su negativa, terminó apartándole del equipo durante la pretemporada.

Finalmente acordaron que se reincorporara al grupo a cambio de renunciar a algunos de los bonus firmados para dejar algo de dinero en las arcas del club (en torno a unos 80 millones de euros), un acuerdo que calmó las aguas, pero que el presidente no parece haber terminado de digerir bien.

"No estaré muy lejos"

Mientras, Mbappé sigue dejando pistas sobre su futuro. Este lunes ha sido elegido mejor jugador de la temporada en la Ligue 1 y en la entrega del premio ha asegurado que se va "con el corazón desgarrado" aunque avisa de que "lo que llega será muy excitante".

"Adiós o hasta pronto, no estaré muy lejos (...) Me voy con la cabeza alta, lo he dado todo", ha explicado el francés.

Antoine Griezmann ha sido elegido mejor jugador francés en el extranjero; Gianluigi Donnarumma, mejor portero; Warren Zaïre-Emery, mejor jugador joven; y Éric Roy (Brest), mejor entrenador.