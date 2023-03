Van Gaal elige entre Messi y Cristiano Ronaldo: explica por qué se queda con el portugués

El ex técnico de Países Bajos hace recapitulación de sus recuerdos en los banquillos. Sobre el jugador o algún futbolista que le traiga buen recuerdo no duda: "Tengo que mencionar a Luis Figo.. Ahora vivo en Portugal, pero esa no es la razón. La razón es que siempre estuvo ahí con personalidad, como persona, pero también como jugador en los entrenamientos y en los partidos. Y siempre fue un ejemplo para sus compañeros, porque tenía una ética de trabajo fantástica. Por eso me gustan los jugadores profesionales y él era uno de los mejores".

Su mejor recuerdo es la conquista de la Champions con el Ajax: "Como entrenador de fútbol. Creo que ganar una Liga de Campeones, por supuesto. Recuerdo la celebración de la Liga de Campeones en los canales de Amsterdam. Había más de un millón de personas a lo largo de los canales de Ámsterdam, y fue un ambiente tan fantástico...".

Confirma que ya se ha retirado de los banquillos y revela la última oferta que tuvo; "Hace dos años tuve la oferta de venir a México para dirigir el equipo mexicano, la selección nacional. Pero no lo hicimos porque estaba demasiado lejos de Holanda o Portugal dónde vivimos".

Sobre el mejor técnico del momento: "Ahora el mejor es Klopp. Creo que porque llevó al Liverpool a ser campeón de Europa y ganó la Premier League con solo una derrota".

Y la gran pregunta ¿Messi o Cristiano?: "Los mejores jugadores de este periodo son Messi y Cristiano Ronaldo. Elegir entre ellos es difícil. Ronaldo tiene más resultados que Messi en títulos. Messi tiene más premios individuales, pero Ronaldo es más jugador de equipo. Así que hay si hay que elegir yo soy más un entrenador de equipo que de un jugador individual. Messi quizás sea el mejor jugador de fútbol, pero hay que jugar en equipo".

"Iniesta y Xavi. Para mí eran gente muy positiva y ganaron mucho con la selección española, pero también con el Barcelona", dice sobre los mejores españoles.