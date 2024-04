La trampa del aval en las elecciones de la RFEF

No contentos con no limitar los mandatos o con no impulsar juntas electorales independientes, el Consejo Superior de Deportes promovió en su última orden ministerial que los miembros de las asambleas de los cortijos solo puedan avalar a un candidato.

Desde el CSD te intentan convencer de que el anterior modelo, sobre el que nunca escuché a nadie protestar, era "una broma", pero la realidad es que el nuevo es echar el cerrojo total porque bloquea a cualquiera que quiera presentarse.

Es decir, hemos pasado de "una broma", a una "broma pesada", que por ejemplo Carlos Herrera, desde su ingenuidad, la está sufriendo en sus carnes.

El modelo previo permitía avalar a más de un candidato, lo que posibilitaba que apareciera algún valiente que por lo menos se pudiera poner delante del 'cortijero' de turno, quien tiene a su disposición todo el aparato federativo para hacer campaña, no solo gratis, sino cobrando.

El modelo actual hace que las elecciones pierdan la condición de secretas, ya que el avalista, aunque podría cambiar su voto, ya queda retratado, por lo que a muchos se les quitan las ganas de dar el aval a outsiders para evitar problemas, que otros se encargan de anunciarles previamente.

Por cierto, que la nueva orden también evita que un candidato único tenga que ser ratificado por la asamblea. Si Rocha es el último que consigue los avales, sería proclamado automáticamente presidente.

La tesis buena

Permítanme que me crea más esta tesis que me llega de fuentes muy bien informadas.

El nuevo modelo es una nueva sugerencia del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, el para muchos 'padre' del sistema clientelar del deporte español, no obstante se encuentra en la cúpula de la pirámide sostenido desde hace 20 años por el resto de federaciones y sin cumplir la limitación de mandatos que marca la carta olímpica del Comité Olímpico Internacional.

Este cambio en la forma de avalar no solo bloquea a nuevos candidatos en el fútbol, sino que lo hace especialmente en el resto de deportes menos mediáticos e instaurados en el régimen del silencio ante posibles represalias contra el que levante la voz.

Cuentan fuentes muy bien informadas que Blanco, y el investigado González Cueto, aprovecharon el desconocimiento del ecosistema federativo, sumado a la connivencia de secretarios de estado como Francos y Franco, para marcar la línea de una orden ministerial ad hoc para que nadie los moviera del trono del castillo, aunque el abogado del Estado ya ha sido el primer naipe que ha caído.

Los expresidentes del CSD, Víctor Francos y José Manuel Franco y el exministro de Deportes, Miquel Iceta | Europa Press

Esta herencia envenenada es la que le ha llegado al actual presidente del CSD, Rodríguez Uribes, quien está tratando de arreglar el desaguisado, aunque tendrá que sortear muchos palos en las ruedas.

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes | Europa Press

Esperemos que llegue a tiempo para que los partidos electorales post JJOO no arranquen con 10-0 a favor de los 'cortijeros'.