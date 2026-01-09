Ter Stegen vuelve a la concentración del Barça en Arabia

El guardameta vuelve a Arabia Saudí para formar parte del equipo que disputará la final de la Supercopa de España el domingo frente al ganador de la segunda semifinal que disputan este jueves el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Fue el propio portero el que se encargó de anunciar su vuelta en sus redes sociales. "Todo bien. Sesión matutina en Barcelona. Ahora volviendo a Yeda para unirme al equipo otra vez", escribió junto a un vídeo entrenándose en Barcelona.

Con Joan García como titular indiscutible, salvo contratiempos, Hansi Flick volverá a contar con Ter Stegen, cuyo lugar en la lista lo ocupó Diego Kochen, portero del filial, cuando el germano abandonó la concentración. Está previsto que Ter Stegen esté ya el viernes en Yeda para preparar junto a sus compañeros la final del domingo, después de la victoria contundente ante el Athletic Club en la primera semifinal de la Supercopa, disputada este miércoles (5-0).

Para este duelo se espera que Lamine Yamal ya esté al 100 %. El ‘10’ azulgrana se entrenó este jueves tras haber podido disputar sólo 20 minutos este miércoles debido a unas molestias estomacales, según confirmó Hansi Flick en rueda de prensa. Una sesión de este jueves de recuperación en el propio hotel de concentración para los titulares, mientras que los futbolistas que no tuvieron minutos de inicio se ejercitaron sobre el césped de uno de los campos anexos al King Abdulaziz Sports City, según reflejó el club en su página web.