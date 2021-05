Tebas respalda las posibles sanciones de UEFA a Real Madrid, Barcelona y Juventus si siguen adelante con el proyecto de la Superliga

El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha aprovechado la reunión CAP (Plataforma Consultora de Clubes) para cargar contra la Superliga, sus impulsores y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “Se creen que somos tontos”, ha dicho en su intervención.

Tebas ha reiterado su firme oposición al proyecto que abanderan Real Madrid, Barcelona y Juventus para crear una competición cerrada para los clubes más poderosos del continente. En su opinión lo que han intentaron los 12 clubes fundadores “es muy grave. Era un golpe de estado contra el fútbol europeo en la cabeza de la UEFA y contra las competiciones europeas" y por eso "respetará absolutamente cualquier tipo de decisión que se tome. Da igual la nacionalidad de los clubes, lo que se debe juzgar son los hechos".

Náufragos a la deriva

Los clubes impulsores de la Superliga justifican su iniciativa por la necesidad de modernizar el fútbol para evitar su ruina. Javier Tebas responde que el deporte rey no necesita salvadores y que los presidentes Florentino Pérez (Real Madrid), Joan Laporta (Barcelona) y Andrea Agnelli (Juventus) son "náufragos" en un "barco que va a la deriva". "No nos vamos a la ruina. Modernizarnos no significa cambiar la competición, eso es hundirnos y llevarnos a la ruina, es trasladar el dinero a los clubes grandes".

Para Madrid, Barça y Juve, los únicos supervivientes de la Superliga " la modernidad es su cortijo", ha concluido Tebas.

Agradecimiento a UEFA y Premier League

Tebas agradece a la UEFA su firmeza en este asunto y a la Premier League su actitud ya que fueron los equipos ingleses los primeros en bajarse del proyecto inicial. Un proyecto que sin embargo no da por concluido: "Para mí no ha terminado. No es un formato de competición, es un concepto ideológico que empezó hace veinte años con el G14. Es una ensoñación de algunos clubes y más en concreto de Florentino Pérez. El concepto sigue vivo".

"Si tan bueno era para el fútbol, ¿por qué lo han hecho en la clandestinidad? Defendamos con vehemencia, fuerza y elocuencia que no vacíen el patrimonio de los aficionados, de los clubes y de las ligas nacionales", formuló.

Golpe a FIFA

El presidente de la Liga no ha querido pasar la oportunidad de cargar también contra el presidente de FIFA, Gianni Infantino. "La FIFA es una organización muy respetada, pero cuando esas instituciones están dirigidas de forma equivocada, hay que denunciar que su presidente y su equipo no lo están haciendo bien".

"Si su lealtad es con las instituciones del fútbol y con la UEFA, tendría que haber llamado al presidente Ceferin y a las ligas afectadas en cuanto le plantearon el proyecto de competición cerrada y no mantenerlo en secreto", señaló.

"Que no nos engañen con el lenguaje. Consultar no nos vale, si usted quiere hacer un calendario mundial nuevo deberá acordarlo con las ligas y confederaciones", ha