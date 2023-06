Sergio Rico continúa en estado grave y sedado

El guardameta sevillano del París Saint-Germain Sergio Rico sigue sedado y en estado grave, quince días después de ser ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un accidente con un caballo en la romería de El Rocío (Huelva).

Según han informado a EFE fuentes del centro hospitalario, el futbolista "permanece estable dentro de la gravedad de sus lesiones en la UCI" y también sigue "bajo los efectos de la sedación, con vigilancia estrecha y monitorización, siendo atendido por el equipo de Medicina Intensiva en consenso con otros especialistas de forma multidisciplinar".

El portero, de 29 años y formado en la cantera del Sevilla, en cuyo primer equipo estuvo desde la temporada 2014-15 a la 2018-19, estaba el sábado 27 de mayo convocado por el equipo francés para el penúltimo partido de la liga, que jugaba en Estrasburgo, donde el PSG empató a uno y se proclamó campeón del torneo.

El meta, tras ese partido, se trasladó a la aldea de El Rocío, donde tuvo el accidente por el que fue evacuado el domingo 28 de mayo al hospital sevillano, en el que se encuentra desde entonces.

Su mujer le dedica una conmovedora carta

"Hace Justo un año estaba siendo el día más feliz de mi vida, esperabas en el altar con los ojos empañados mientras me veías llegar junto a toda la gente a la que queremos. Siempre recuerdo esa mirada de complicidad, era el momento que soñábamos desde que nos conocimos, porque desde el principio supe que serías el amor de mi vida", ha escrito Alba Silva, la mujer de Sergio Rico que desde que ocurrió el terrible accidente ha ido actualizando el estado de su marido y escribiéndole mensajes de apoyo en las redes.

Esta última carta lo cierra con el deseo de todos: "No es el primer aniversario que me había imaginado, pero prometo que cuando despiertes vamos a celebrar cada uno de los días que pasemos juntos. Me haces mucha falta. Te espero y te amo mi Serg, Siempre fuertes".