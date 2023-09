Sergio Ramos regresa al Sevilla con un perdón por delante

El defensa Sergio Ramos ha confirmado su regreso al Sevilla FC, 18 años después de que abandonara la disciplina nervionense rumbo al Real Madrid, firmando por una temporada con el club hispalense, según ha anunciado la entidad en un comunicado.

"El Sevilla FC y Sergio Ramos han alcanzado un acuerdo para su incorporación a la plantilla sevillista. Ramos, que quedó libre el pasado 30 de junio tras su paso por el Paris Saint-Germain, llegó en la mañana de este lunes a Sevilla para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato, que le vincula a la entidad nervionense por una temporada", avanza el club en su página web.

Con solo 19 años, Ramos puso rumbo al Real Madrid, donde se convirtió en estandarte y capitán del club blancos, conjunto con el que levantó 22 títulos: 5 Ligas, 4 Champions, 4 Supercopas de España, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y 2 Copas del Rey.

Ahora, tras rescindir este verano su contrato con el PSG, el camero regresa al Sevilla, entidad en la que se desarrolló por todos los escalafones inferiores hasta llegar al primer equipo, con el que debutó en 2004. Ya en la 2004/05, la cual inicia con únicamente 18 años, es un fijo para Joaquín Caparrós, disputando 31 partidos en 'Primera' y anotando dos goles. Juega también cuatro partidos de la Copa del Rey y seis de la Copa de la UEFA.

Como internacional, Ramos posee el récord de internacionalidades con 180; ha marcado 23 goles y ha disputado la fase final de cuatro mundiales -Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018-, y tres Eurocopas -Austria y Suiza 2008, Polonia y Ucrania 2012 y Francia 2016-. Es campeón del mundo (2010) y de Europa (2008 y 2012).

En un vídeo compartido por el club hispalense en redes sociales, Ramos ha reconocido que es "un día muy especial" y "emocionante". "Por fin vuelvo a casa y estoy deseando que llegue ese momento de volver a sentir la camiseta del Sevilla y ponerme este escudo nuevamente en el pecho", ha aseguradop.

"Han pasado 18 años desde que me fui y creo que he cometido errores. Quiero aprovechar también la oportunidad para disculparme en primera persona y pedir perdón a cualquier sevillista que se haya sentido ofendido por cosas y gestos que pude hacer en su momento", dijo el camero en referencia a algún gesto de desacuerdo hacia la grada sevillista cuando jugaba en el Real Madrid.

"No sólo era una deuda que tenía con conmigo mismo, sino también con mi familia, con mi abuelo, que me hizo sevillista desde que era pequeño, con mi padre. No tenía sentido tomar otro rumbo, coger otra dirección que no fuese pasar por mi casa. Espero veros muy pronto, vengo a dar el máximo y a intentar conseguir los objetivos con el equipo", ha finalizdo el jugador, de 37 años.