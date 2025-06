Scaloni sobre Mastantuono: "Ir al Real Madrid es una cosa gigantesca"

"Irse al Real Madrid es una cosa gigantesca. Hablamos del mejor o uno de los mejores clubes del mundo. Es un paso enorme para él y lógicamente sigue teniendo 17 años", expresó Scaloni durante la conferencia de prensa previa al encuentro por las eliminatorias mundialistas contra Colombia, que tendrá lugar este martes.

Durante la comparecencia, el entrenador destacó "la cabeza y las ganas de aprender" del jugador de River Plate y anticipó que "seguramente le va a ir bien" si se concreta su fichaje. "Necesitamos que todo el mundo que está a su alrededor sepa que está adelante de un chico de 17 años. Lo tenemos que ayudar entre todos para que sea todavía mejor", agregó.

Además, dijo que el pase del jugador al conjunto blanco sería un motivo de felicidad: "Contento si se da porque será que los clubes grandes miran realmente el fútbol argentino. Ojalá sea el principio de muchos más". "Obviamente que perderlos no está bueno, pero realmente está bueno verlos los fines de semana en los mejores clubes del mundo”, añadió sobre los jugadores argentinos presentes en el fútbol europeo, en el que él mismo desarrolló su carrera deportiva, entre España e Italia.

Las declaraciones de Scaloni tienen lugar en un contexto de creciente expectación en el país suramericano por la posible venta de Mastantuono, que con 17 años se ha convertido en la mayor promesa del fútbol argentino en la actualidad. Según la prensa local, el monto de la operación se elevaría a casi 60 millones de dólares -45 millones de la cláusula de rescisión más unos 15 millones adicionales por impuestos-, lo que la convertiría en la más cara de la historia del fútbol argentino. Aún no existe la confirmación oficial, pero el joven podría incorporarse al Real Madrid a mediados de agosto, después de la conclusión del Mundial de Clubes, que disputaría con su actual club, el River Plate.

No obstante, también podría ejecutar su cláusula de rescisión y dejar la disciplina del 'Millonario' para jugar el Mundial de Clubes con el equipo español. En declaraciones a ESPN Argentina, el presidente del River Plate, Jorge Brito, señaló que su deseo es seguir contando con sus servicios, pero que si un jugador decide irse "es una decisión unilateral, paga la cláusula", y ahí "poco se puede hacer". "La cláusula de rescisión está dentro del contrato laboral que uno tiene con el club. El jugador tiene el derecho a darle un resarcimiento al club para poder irse libre a otro club. Esto, obviamente, no hay otra forma de ejecutarse si no es financiado por quien se lo quiere llevar. Es una decisión del jugador, es unilateral, es algo que su club no puede manejar", dijo.