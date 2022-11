Sampaoli: "La humanidad cada vez es más estúpida"

LEER MÁS Empate en un derbi en el que el Betis acaba con nueve y el Sevilla con diez

Para Sampaoli, se trata de "un momento delicado con poca recuperación" justo antes de medirse con "un buen equipo", el donostiarra, y advirtió de la dificultad de superar a "un grupo muy consolidado junto a su entrenador -Imanol Alguacil-, uno de los equipos más fuertes de LaLiga hoy".

Pese a la mala clasificación, al exseleccionador de Chile no se le "pasa por la cabeza un descenso" del Sevilla, ya que "el calendario inicial ha sido muy duro y el equipo viene mejorando" por lo que no considera la "posibilidad de que este equipo baje a Segunda".

Sampaoli, no obstante, admitió que "es complicado ver a un equipo que ha ganado un montón de títulos en una posición no esperada", por eso pidió "una autocrítica para encontrar un mejor juego" al que por ahora le "falta contundencia" y también "estar centrados, no con gente con la cabeza en el Mundial. Esa cercanía a lo mejor genera que no se enfoquen las cosas como se deben".

Polémica tras el derbi ante el Betis

"Pudimos ganar y en esa frustración, yo al menos, me sentí molesto e incómodo", precisó el entrenador sevillista, quien relató, sobre la polémica que se ha suscitado tras derbi, que actualmente se atraviesa "el peor momento de la Humanidad, cada vez más tontos y estúpidos y eso provoca que todo se valore y analice demasiado. El sistema ha llevado a un nivel de estupidez histórico", se quejó Sampaoli.

El argentino señaló que "todos, dirigentes y no dirigentes", se ven "envueltos en esta vorágine" en la que existe "mucha polémica vacía y sin sentido", lo que ve "todos los días a cada rato" e "incluso los medios de comunicación no reflexionan y son parte de este circo", añadió al respecto.