Sadiq llega al Valencia traspasado por la Real Sociedad

El delantero Umar Sadiq se convirtió este jueves en nuevo jugador del Valencia tras alcanzar el club de Mestalla un acuerdo de traspaso con la Real Sociedad y firmar el nigeriano un contrato hasta 2028, según confirmó este jueves el club de Mestalla.

EFE

Madrid |

Sadiq, de 28 años, ya jugó la pasada campaña la segunda parte de la temporada a las órdenes de Carlos Corberán, pero en esa ocasión lo hizo cedido por el club donostiarra. En esa primera etapa, participó en 19 encuentros y anotó seis goles clave para la salvación del Valencia.

Este verano las tres partes negociaron también una venta que no se cerró y que se ha producido en el mercado invernal. El atacante ha jugado siete encuentros con la Real en este inicio de la temporada, cinco de la Liga y dos de la Copa en los que ha anotado un gol.

