Sadiq llega al Valencia traspasado por la Real Sociedad

Sadiq, de 28 años, ya jugó la pasada campaña la segunda parte de la temporada a las órdenes de Carlos Corberán, pero en esa ocasión lo hizo cedido por el club donostiarra. En esa primera etapa, participó en 19 encuentros y anotó seis goles clave para la salvación del Valencia.

Este verano las tres partes negociaron también una venta que no se cerró y que se ha producido en el mercado invernal. El atacante ha jugado siete encuentros con la Real en este inicio de la temporada, cinco de la Liga y dos de la Copa en los que ha anotado un gol.