Rubiales explica la salida de Luis Enrique y Luis de la Fuente afirma que "todos tienen la puerta abierta" en la Selección

Luis Rubiales ha hablado sobre el cese de Luis Enrique como seleccionador español y lo ha hecho en el acto de presentación de Luis de la Fuente en la RFEF. El presidente de la Federación informó de que la elección de De la Fuente, cuyo contrato entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023, la aprobó este lunes la Junta Directiva de la RFEF "por unanimidad" hasta 2024 "y ojalá que por mucho más tiempo".

"Asistimos a un nuevo proyecto, pero también a un cambio de estructura de la selección masculina. El jueves comunicamos a Luis Enrique que íbamos a empezar un nuevo proyecto en unos términos de afecto, reconocimiento y admiración por el trabajo realizado", explicó Luis Rubiales.

El presidente de la RFEF desmintió que la decisión de no contar con Luis Enrique, con quien le une "relación magnífica", tuviera en cuenta motivos extradeportivos. "Había que comenzar un proyecto nuevo y el proyecto lo debía de liderar Luis de la Fuente", señaló.

"He leído que si Twitch, que si la bicicleta... No había nada de eso. Lo que había es un cambio en el proyecto deportivo", ha destacado Rubiales, que también ha comentado que Luis Enrique no dijo que quería seguir al frente de la selección española.

Luis de la Fuente asegura que "todos tienen la puerta abierta"

El nuevo seleccionador español, Luis de la Fuente, aseguró que "todos los jugadores tienen las puertas abiertas" en la selección y que trabajará "para enriquecer el gran fútbol" que hay "en España" y para "intentar crecer y seguir mejorando".

"Empieza una etapa nueva y todos los jugadores que son susceptibles de ser seleccionables tienen las puertas abiertas. Empezamos a trabajar para recabar información de todos. Tenemos un principio de una idea formada pero nadie tiene las puertas cerradas", afirmó durante su presentación en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol, acompañado por el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y del director de la selección nacional, Albert Luque.

La junta directiva de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ratificó este lunes por unanimidad el nombramiento de Luis de la Fuente tras decidir el pasado día 8 no prolongar la vinculación con Luis Enrique Martínez, después de la eliminación dos días antes de España en octavos de final del Mundial 2022 ante Marruecos.

Luis de la Fuente Castillo (Haro, 1961) se incorporó como técnico a la RFEF en 2013 y desde 2018 estaba al frente de la selección sub-21, con la que se proclamó campeón de Europa un año más tarde y el año pasado ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Anteriormente en 2015 fue campeón de Europa sub-19 y en 2018 fue medalla de oro en los Juegos Mediterráneos con la selección sub-18.

Su debut oficial será el 25 de marzo de 2023 ante Noruega, en el primer paso de la fase de clasificación a la Eurocopa 2024.