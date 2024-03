Rubiales "coaccionó al entorno de Jenni y a muchas jugadoras", según confesó el responsable de fútbol femenino de la RFEF

“Se ha creado un problema muy grave con la actuación del anterior Presidente (Luis Rubiales), que en el viaje de regreso a España tras la Final del Mundial Femenino, coaccionó y presionó al entorno de Jennifer Hermoso y a muchas jugadoras, y cuanto se está hablando es la realidad, hasta el punto de enviar a Albert Luque y a Rubén Rivera a Ibiza para presionar a la jugadora y a sus amigas”, así se recoge el testimonio de Rafael del Amo, presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino sobre lo ocurrido en el ‘Caso Jenni Hermoso’, en el acta de la reunión de la Comisión de Presidentes Territoriales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a la que ha accedido Onda Cero.

Tal y como desvelamos en la sección 'No voy a dimitir' de Radioestadio, el responsable federativo del fútbol femenino y presidente de la Federación Navarra de Fútbol no fue tan contundente en su declaración del pasado 16 de noviembre ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge.

Acta de una reunión de la RFEF sobre el juicio de la causa de Jenni Hermoso | Onda Cero

Además, en su comparecencia ante el juez Del Amo tampoco fue interrogado por esas presuntas presiones que, a petición de Luis Rubiales, habrían hecho el director de la selección masculina de fútbol, Albert Luque, y el director de Marketing de la RFEF, Rubén Rivera, a quienes el presidente de la Comisión Gestora de la RFEF, Pedro Rocha, mantiene en sus cargos a pesar estar imputados en la causa y ser conocedor de las afirmaciones del responsable federativo del fútbol femenino.

Esta confesión de Del Amo se produjo dentro del debate que se mantuvo en la comisión de barones territoriales del pasado 15 de septiembre para marcar la hoja de ruta que debía tomar la RFEF, con importantes decisiones jurídicas que desveló el diario digital Iusport.

En aquella reunión, al margen de cómo plantear las elecciones federativas y mantener el poder feudal, los barones tenían que desactivar la bomba de relojería que suponía la rebelión de la selección femenina empoderada tras conquistar el Mundial en Sidney y con muchas de las campeonas dispuestas a no regresar a la selección si no se realizaban una serie de cambios drásticos que ya habían comenzado con la salida del seleccionador Jorge Vilda.

En este punto, el acta recoge así la postura de Del Amo: “En lo que respecta a la posición de las jugadoras, indica que ha hablado con las dos representantes del sindicato FUTPRO, Amanda Gutiérrez y Reyes Bellver, en las que se ha apoyado, y sabe que ellas han transmitido a las jugadoras un mensaje de tranquilidad y que en su momento se tomarán medidas sobre algunas personas de esta Federación”.

Además, siempre según el acta, Del Amo añadió que “él fue el primero que planteó cambiar a todos los Directores y después se pensaría qué hacer. Cree que es una gran oportunidad, y hoy ha entrado al despacho del Sr. Rocha y ha visto a gente que no le gusta que esté. Sabe que es difícil y les ha transmitido que estén tranquilas y que den tiempo, que ya ha habido aquí movimientos importantes, desde el Presidente hasta el cese del Seleccionador Jorge Vilda o el nombramiento de Elvira Andrés”.

Pero esas medidas no eran suficiente compromiso federativo para que las internacionales campeonas del mundo acudieran a la primera convocatoria de la nueva seleccionadora Montse Tomé, quien tuvo que cancelar su comparecencia ante los medios previa a los trascendentales partidos para clasificarse para la fase final de la Nations League y lograr el pasaporte para los Juegos Olímpicos. Del Amo confirmó a sus colegas territoriales que se suspendía la presentación de Tomé al afirmar que había que “esperar al comunicado que publiquen las jugadoras, para poder actuar de una manera o de otra”.

Del Amo pidió a las futbolistas un comunicado con nombres

El acta recoge que el responsable del fútbol femenino confirmó al resto de barones que seguía en pie la negativa de las futbolistas a acudir a la llamada de Tomé y que esperaba el comunicado porque les había pedido “que no sean tibias en el texto y señalen nombres y así se podría actuar”.

El documento recoge cómo Del Amo muestra su temor a que el conflicto con las jugadoras afectara a la decisión de FIFA sobre quien albergaría el Mundial 2030, ya que en aquel momento España solo era aspirante. “Entiende que se presenta un problema con vistas a la organización del Mundial 2030, si esta Federación no es capaz de solucionar el conflicto con la Selección Femenina y la campeona del mundo no compite en los próximos partidos oficiales porque no se puede formar el equipo nacional. Y dice que se niega a que se citen jugadoras inferiores, porque además se negarían si las capitanas de sus equipos no acuden a la convocatoria de la Selección”.

Los hechos a partir de aquel momento son ya parte de la historia del fútbol femenino. Las internacionales acudieron a la cita tras la intervención del gobierno con la famosa ‘Cumbre de Oliva’, casualmente aquí la RFEF no habló de “injerencia gubernamental”, y han terminado conquistando la Nations League y la clasificación para los Juegos Olímpicos de París.

Aunque muchos no lo quieran ver y reconocer, las futbolistas han sido campeonas en el campo, pero también fuera del terreno de juego poniendo en evidencia un sistema federativo caduco y feudal.

Lastima que el gobierno no haya sido lo valiente que nuestro deporte necesita para implantar las bases que lo alejen del clientelismo. Hay que apostar por los dirigentes que viven para el deporte y no por los que viven del deporte.