Rodri, elegido MVP de la Champions

El centrocampista del Manchester City, Rodri Hern√°ndez, ha sido elegido este domingo como MVP de la Champions 2022/2023. El espa√Īol ha sido un fijo para Pep Guardiola durante todo el torneo y la temporada, disputando 56 partidos en los que ha marcado 4 goles y dado 7 asistencias.

Ha sido la cuarta temporada del madrile√Īo en el Etihad despu√©s de su llegada en el verano de 2019 por 70 millones de euros procedente del Atl√©tico de Madrid.

Este s√°bado, el madrile√Īo ha dejado escrito para siempre su nombre en la historia del Manchester City marcando el gol que ha dado al conjunto citizen su primera Champions, que ha cerrado, adem√°s, un hist√≥rico triplete. Cierra su participaci√≥n en la competici√≥n habiendo disputado doce de los trece partidos y marcando dos goles, el de la final y el que abri√≥ la eliminatoria de cuartos ante el Bayern.

El Manchester City ha copado, adem√°s, el once ideal de esta edici√≥n con siete jugadores. Lo completan dos jugadores del Inter, subcampe√≥n, y otros dos del Real Madrid, semifinalista. El 'Team of the season' queda formado por Courtois; Walker, R√ļben Dias, Bastoni, DiMarco; Stones, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Vin√≠cius y Haaland.

El premio al mejor jugador joven de la temporada ha sido para el futbolista del N√°poles, Khvicha Kvaratskhelia.