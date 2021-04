Real Madrid - Chelsea: a qué hora es, dónde seguir online y ver en TV la Champions hoy

Real Madrid y Chelsea disputarán en Valdebebas el partido de ida de las semifinales de Champions League con la mirada puesta en la final de Estambul. Tras unas semanas marcadas por la creación de la Superliga y toda la polémica con la UEFA los de Zidane se juegan esta en una nueva final con el técnico francés como talismán. Con él, los blancos ganaron cuatro Champions League en cinco años.

Florentino Pérez y Ceferin han sido los protagonistas de los últimos días a causa de la creación de la Superliga. Este hecho ha puesto en el punto de mira al Real Madrid en su partido más importante de la temporada hasta el momento. Muchos medios y aficionados apuntan a que el arbitraje será desfavorable al equipo de Zidane por el liderazgo de Florentino Pérez en la revolución contra la UEFA.

No obstante, Zinedine Zidane ya dijo en rueda de prensa que su equipo estará al partido y al fútbol para no tener distracciones. El técnico francés no cree que el arbitraje vaya a ser protagonista y que beneficie al Chelsea. El equipo inglés es de los que menos goles han encajado en esta edición de la Liga de Campeones.

Horario: ¿A qué hora se juega el Real Madrid - Chelsea de LaLiga?

El encuentro entre Real Madrid y Chelsea será este martes 27 de abril a las 21:00h, horario habitual de la Champions League. El encuentro se disputará, como todos los del Real Madrid de local esta temporada, en el estadio Alfredo Di Stéfano. Klopp, entrenador del Livepool, anterior rival de los blancos, afirmó que era un estadio para jugar una pachanga.

Canal TV: ¿En qué canal de televisión se puede ver el Real Madrid - Chelsea?

Las semifinales de Champions League entre Real Madrid - Chelsea se podrá ver en directo en televisión a través de Movistar Liga de Campeones. El último encuentro oficial entre estos dos equipos fue en el año 1998 y terminó con la victoria del conjunto inglés en la Supercopa de Europa.

Internet: ¿Dónde seguir online el Real Madrid - Chelsea?

En Ondacero.es podrás seguir en directo todo lo que ocurre en este gran encuentro de semifinales de Champions League. Además, viviremos toda la emoción del Real Madrid - Chelsea desde el Alfredo Di Stéfano a través de Radioestadio, con Antonio Esteva, Javier Ruiz Taboada y todo su equipo.

El Real Madrid, a por otra final de Champions League

El "rey de Europa" como se conoce al Real Madrid en el mundo del fútbol luchará por disputar otra final en la era Zinedine Zidane. El conjunto madrileño, con 13 Champions League, ganó cuatro finales en cinco años. Todas ellas, con Zinedine Zidane en el banquillo. La primera de ellas como segundo entrenador de Ancelotti y las tres siguientes, todas seguidas, como primer entrenador.