Real Madrid - Barça, en Champions

Ya lo predijo Alexia Putellas, la flamante nueva Balón de Oro culė: "Ya dije antes de que empezase la Champions que en cuartos habría un Barça-Madrid".

Y así ha sido. El sorteo ha sido caprichoso y ha emparejado a los dos equipos españoles en esta ronda de cuartos de final. Y es que el Barcelona clasificó como primero de grupo y el Real Madrid como segundo.

Las azulgranas, actuales campeonas, parten como favoritas. Siempre han ganado al Real Madrid en sus enfrentamientos, la última vez hace dos semanas en Primera Iberdrola 1-3 en Valdebebas. Pero el Real Madrid no tiene nada que perder, he recuperado a jugadora a lesionadas, sólo ha perdido un partido con Toril en el banquillo (ante el Barcelona) y ya no es ese equipo irregular de inicio de temporada.

La ida se jugará en Madrid el 22 o 23 de marzo; la vuelta una semana después en Barcelona.