Nuno Silva luce una camiseta de Franco en su presentación con el Jaén

El portugués Nuno Silva ha sido presentado esta mañana con el Real Jaén con polémica. El futbolista lucía una camiseta con la cara de Francisco Franco. A las pocas horas el jugador se disculpó a través de un comunicado en el que decía "no conocer el grueso de la historia de España".

El portugués Nuno Miguel Morais da Cunha e Silva 'Nuno Silva', de 29 años, se ha presentado hoy como nuevo futbolista del Real Jaén, equipo del Grupo IV de Segunda B, y ha comparecido en el acto con una camiseta en la que aparece la imagen de Francisco Franco vestido de militar.

La polémica se ha apoderado de las redes sociales una vez que se han dado a conocer las fotos del futbolista con la imagen del dictador, por lo que el jugador, a través del club, ha pedido disculpas por si alguna persona se ha sentido ofendida.

"Quiero pedir disculpas a todas aquellas personas que se hayan sentido ofendidas o a las que haya podido herir su sensibilidad. En ningún momento he pretendido hacer apología de las ideologías que profesaba esta persona. No tengo preferencias políticas de ningún tipo", ha desvelado.

El jugador ha comentado a continuación: "Ante la polémica suscitada por mi camiseta, quería aclarar que esta prenda la adquirí en Portugal tiempo atrás y en ningún momento he sabido la repercusión que tiene este personaje histórico para parte de la sociedad española, porque he vivido en Portugal y Angola y no conozco el grueso de la historia de España, por lo que desconocía completamente el significado de llevar esa camiseta en vuestro país".

Nuno Silva ha llegado al Real Jaén procedente del CD Santa Clara, de la Segunda División Portuguesa, y es un jugador que puede ocupar la posición de extremo tanto en el carril izquierdo como en la banda derecha. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera futbolística en la Segunda División portuguesa aunque también ha jugado en la máxima categoría del fútbol luso con el Olhanense en la temporada 2012-13.