El Atlético de Madrid cae ante el Espanyol en el arranque de LaLiga (2-1)

El Espanyol ha remontado contra el Atlético, en un partido que aparentemente decantado para los rojiblancos, que se adelantaron en el 37 con un gol de falta de Julián Álvarez, pero que se encontraron con una reacción blanquiazul de tres puntos.

Cuando las sensaciones del anfitrión no eran las mejores, Miguel Rubio aprovechó una acción a balón parado para poner el empate en el 73. Prácticamente, sobre la bocina, en el 84, Pere Milla remató de cabeza para adelantar a los suyos.

El Atlético Madrid dominó la mayor parte del encuentro, pero no aprovechó su superioridad para matar a un rival que empieza la temporada con un triunfo contra uno de los grandes equipos de la competición.