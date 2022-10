Neymar: "Yo firmo lo que me da mi padre"

LEER MÁS Arranca un nuevo juicio en el caso Neymar

El padre de Neymar Junior, Neymar Santos, ha reconocido que desde 2009 "el Real Madrid hace ofertas a Neymar siempre" aunque ha añadido que su hijo quiso jugar desde niño en el FC Barcelona, club con el que firmó un acuerdo de prioridades antes de su fichaje por el conjunto azulgrana procedente del Santos FC brasileño.

"Neymar, desde los 12 años, tiene propuestas. Cuando hay ventana de fichajes siempre hay ofertas. El Real Madrid siempre le hace ofertas desde 2009. Él quiso jugar en el Barça desde niño", ha declarado Neymar da Silva Santos este martes en la Audiencia de Barcelona, en el juicio en el que está acusado su hijo de presunta estafa y corrupción en su traspaso al Barça.

El fiscal ha expuesto que en 2011 el jugador acordó fichar para el Barça por 36 millones y, sin embargo, cuando finalmente lo hizo en 2013 la suma ascendió a 46 millones, lo que el padre y representante del futbolista ha justificado diciendo que "las cosas cambiaron, en 2011 era un promesa y, en 2013, era una realidad".

Neymar asegura no participar en las negociaciones

El delantero del Paris Saint Germain Neymar da Silva ha negado que participara en las negociaciones por su fichaje para el FC Barcelona desde el Santos FC en 2013: "Se encargaba mi padre. Yo firmo lo que él me dice".

Neymar se ha desentendido de las negociaciones del contrato que firmó en 2011 con el Barça comprometiéndose a ir al club en 2014, y también de la renovación que había firmado antes con el Santos FC, que le supuso aumentar la cláusula de rescisión pero acortar el plazo para que terminara en 2014 en lugar de 2015.

Al preguntársele si otros clubes intentaron ficharlo entre 2011 y 2013, cuando ya se había comprometido con el FC Barcelona pero seguía jugando en el Santos FC, ha contestado: "Sabía de los rumores de otros clubes que querían ficharme, pero mi sueño era jugar con el Barcelona". Ha detallado que sus dos últimas ofertas fueron del Real Madrid y del Barça: "En el último momento era Barcelona o Madrid y mi corazón siempre me pidió ir al Barça".

Florentino Pérez reconoce el interés del Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha contado este martes al declarar como testigo en el juicio por el 'caso Neymar 2' que su club negoció con el jugador para ficharlo, pero que el delantero "quería ir al Barça". Florentino Pérez HA concretado que en 2011 le ofrecieron 45 millones por el total del fichaje.

En cambio, ha dicho no recordar ninguna reunión con representantes del grupo Dis, propietario del 40% de los derechos federativos de Neymar y que está personado como acusación particular en la causa porque se ve perjudicada al no haber percibido la cantidad que le correspondía del traspaso.