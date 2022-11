"Me siento catarí, gay y trabajador migrante", las polémicas palabras del presidente de la FIFA

Las críticas a Qatar por el incumplimiento de los derechos humanos no han dejado de producirse, sobre todo desde países occidentales, con motivo del Mundial de fútbol que comienza mañana en ese país.

Un día antes del inicio de este polémico encuentro, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha convocado a los medios de comunicación para cargar contra las críticas que denuncian la vulneración de los derechos de las mujeres, homosexuales, inmigrantes y otras minorías en Qatar, país organizador.

Tacha a los países occidentales de hipócritas

Desde el inicio de la rueda de prensa Infantino ha defendido la celebración del Mundial 2022 en Qatar y ha acusado a los países occidentales de hipócritas por censurar al país sin ser conscientes del daño que los europeos han hecho en el pasado.

"Por las cosas que los europeos han hecho al mundo durante los últimos 3.000 años deberían estar disculpándose otros 3.000 antes de empezar a dar lecciones morales a la gente", ha declarado el presidente de la FIFA.

Asimismo ha criticado a todas las empresas, europeas y extranjeras, que ganan miles de millones haciendo negocio en Qatar y beneficiándose de la situación de irregularidad de tabajadores migrantes y su mano de obra barata.

Hoy me siento catarí, me siento gay, me siento discapacitado, me siento un trabajador migrante

"Hoy albergo sentimientos muy poderosos. Hoy me siento catarí, me siento árabe, me siento africano, me siento gay, me siento discapacitado, me siento un trabajador migrante", ha asegurado Infantini antes de matizar que se trataba de una expresión de empatía.

Según ha dicho el italosuizo, se siente como ellos "porque sé lo que significa ser discriminado y acosado como extranjero en un país extranjero".

Infantino considera que "esta lección moral unilateral es solo hipocresía" y sostiene que nadie reconoce el progreso logrado en Qatar.

Amnistía Internacional condena las declaraciones

Aministía Internacional no ha tardado en pronunciarse ante las palabras del presidente de la FIFA, al que le ha recordado el enorme número de víctimas mortales entre los trabajadores migrantes que contruyeron los distintos estadios deportivos en régimen de esclavitud.

Las demandas de igualdad no pueden tratarse como una especie de guerra cultural: son Derechos Humanos universales

En 2021 una investigación del diario británico de 'The Guardian' cifró en 6.500 los migrantes muertos durante la construcción del complejo donde se desarrollará el Mundial de fúbtol 2022. Por el contrario, estos datos contrastan con los aportados por el régimen catarí que rebaja la cifra a sólo tres muertos.

"Las demandas de igualdad, dignidad y compensación no pueden tratarse como una especie de guerra cultural: son Derechos Humanos universales que la FIFA se ha comprometido a respetar en sus propios estatutos", critica la ONG.