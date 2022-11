La principal candidata para llevarse el Mundial se encuentra en el grupo G. Así lo piensa MisterChip, que asegura que Brasil es la "favorita" para ganar la Copa del Mundo y también para finalizar como primera la fase de grupos. La selección carioca no faltaría así a su cita habitual con la primera fase del Mundial: ha ganado todos los grupos de la cita mundialista desde el año 1978.

La baja de Richarlison es muy sensible para los de Tite, pero cuentan con sobrados efectivos en cada línea. "Brasil tiene en todas laas líenas jugadores extraordinarios, de muchísima calidad, además con una profundidad importante de banquillo, con lo que si sufren una lesión importante, tienen recambios más que de sobra para todos y es un equipo súper competitivo".

Si Brasil es la principal candidata para liderar el grupo, las otras selecciones darán "mucha guerra" y es previsible que todas ellas tengan opciones para luchar por la segunda plaza. Una de ellas es Serbia, "llena de grandes jugadores de muchísimo talento": "Una selección encabezada por Dusan Tadic, también capitán del Ajax". No obstante, los serbios no suelen completar buenas actuaciones en la Copa del Mundo, puesto que no pasan una fase de grupos desde 1998, con Mijatovic en cabeza.

Suiza es otro de los equipos que está llamado a disputar la segunda plaza del grupo G, siendo una selección "correosa, llena de grandes jugadores repartidos por Italia, Inglaterra o Alemania". También juega a su favor que los futbolistas llevan mucho tiempo jugando juntos, por lo que se trata de un conjunto "difícil de batir". Además, MisterChip recuerda la eliminación de Francia a manos de Suiza en la última Eurocopa.

MisterChip considera que Suiza y Serbia serán los principales rivales para el segundo puesto, aunque no descarta a Camerún. La selección africana no supera la fase de grupos desde 1990, pero llega a Qatar con "buen equipo" y "potencial" tras sobrevivir a las eliminatorias.