México - Polonia, en directo: sigue en vivo el debut de Lewandowski en Qatar 2022

Luis Enrique hubiera esperado a Gayá si jugara "en otra posición"

"No hubiera hecho lo mismo con otro que no sea lateral porque es la única posición en la que no puedo esperar a nadie, porque nadie se puede adaptar a lo que hace un lateral izq que defienda, que haga de extremo, que ataque la profundidad, que tenga perfil defensivo y ofensivo", ha señalado Luis Enrique en su comparecencia.