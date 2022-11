Cristiano Ronaldo rescinde su contrato con el Manchester United

Cristiano Ronaldo ya no es jugador del Manchester United. La estrella portuguesa cierra su segunda etapa en el club inglés con una salida por la puerta de atrás. El atacante se despachó hace unos días contra el club y contra el entrenador Ten Hag en una entrevista concedida al periodista Piers Morgan.

"El Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado", dijo Cristiano Ronaldo al periodista.

"Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no sólo este año, sino también la temporada pasada", añadió y recalcó que no respeta al actual técnico de los Red Devils.

El luso busca nuevo club a sus 37 años. Jorge Mendes trabajará intensamente para encontrar nuevo destino a su jugador estrella que se encuentra en la concentración de Portugal de cara al debut en el Mundial de Qatar este próximo jueves a las 17:00 ante Ghana.