La multa a la que te puedes enfrentar por tocar el claxon para celebrar la victoria de España en el Mundial

La Selección Española se encuentra a un solo paso de convertirse en campeona del mundo por segunda vez en su historia. Este domingo se verá las caras ante Argentina, que repite presencia en una final para defender el título de vigente campeona mundial conquistado en la última edición de 2022.

En el caso de que España logre la victoria, millones de ciudadanos saldrán a las calles a celebrar una gesta histórica. Entre quienes se desplazan en coche, una de las prácticas más habituales consiste en tocar el claxon para sumarse al festejo, pero ¿es legal esta conducta?

Si analizamos el Reglamento General de Circulación, el uso de las señales acústicas está estrictamente limitado a situaciones muy concretas, como evitar un accidente, advertir de un adelantamiento fuera de poblado o alertar de una emergencia grave.

La normativa, por tanto, es clara: no se permite utilizar el claxon para celebrar un triunfo deportivo ni para acciones cotidianas como saludar a otros conductores, ya que su uso queda reservado exclusivamente a la seguridad vial.

La Dirección General de Tráfico penaliza esta conducta: emplear el claxon de manera injustificada se considera una infracción leve que conlleva una multa de 80 euros, aunque no comporta la pérdida de puntos en el carnet de conducir. Esta sanción podría elevarse hasta los 200 euros en el caso de que el vehículo lleve instalado un dispositivo acústico no homologado o que emita un ruido estridente.

La DGT también recuerda que existen zonas en las que está terminantemente prohibido, como en entornos de hospitales, sanitarios, escuelas o residencia.