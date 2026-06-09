La maldición del ‘pichichi’ del Mundial: los máximos goleadores que no pudieron levantar la dorada copa

El fútbol siempre ha estado lleno de casualidades y anécdotas que rompen el mundo estadístico que rodea al deporte desde hace años. Aunque la probabilidad y la expectativa a menudo juegan una mala pasada a los seguidores de este deporte, la realidad es que la pelota se siempre encarga de recordar al mundo la escasa importancia de las correlaciones en el resultado de partidos y torneos.

La disciplina siempre ha premiado el gol como la máxima expresión del juego, pero en los Mundiales ese brillo individual suele chocar con la realidad colectiva. Repasando edición por edición, emerge una tendencia llamativa: La selección que tuvo al máximo goleador del torneo solamente ganó dicha edición en un 13'6% de las 22 veces que se ha disputado la gran cita mundialista.

Un patrón que se repite desde 1930

Desde el primer Mundial disputado en Uruguay en 1930, la historia del máximo goleador deja una advertencia que se ha convertido casi en tradición. Guillermo Stábile, con ocho tantos, fue el gran protagonista ofensivo de Argentina, pero su selección cayó en la final ante sus vecinos del otro lado del Río de la Plata. Aquel precedente marcó una pauta que, con el paso de las décadas, se ha repetido de forma sorprendentemente constante.

En 1934, el checoslovaco Oldřich Nejedlý firmó cinco goles que impulsaron a su selección hasta la final. Sin embargo, Italia, anfitriona del torneo, se llevó el título. Algo similar ocurrió en 1938, cuando Leônidas deslumbró con siete goles y lideró a Brasil hasta el tercer puesto, mientras que nuevamente Italia se proclamó campeona, confirmando que el brillo individual no siempre se traduce en éxito colectivo.

El caso de 1954 es especialmente paradigmático. Sándor Kocsis anotó once goles para una Hungría dominante que parecía imparable, pero acabó cayendo en la final ante Alemania Federal en uno de los mayores giros de la historia del torneo. Cuatro años después, en 1958, Just Fontaine alcanzó una cifra récord de trece goles con Francia,aún insuperada, aunque su selección solo pudo terminar tercera mientras Brasil iniciaba su era dorada.

La década de los 60 y 70 reforzó aún más esta tendencia. Eusébio, con nueve goles en 1966, llevó a Portugal al tercer puesto, pero Inglaterra se coronó campeona en casa. En 1970, Gerd Müller anotó diez goles para Alemania, que terminó tercera, mientras Brasil levantaba su tercer título mundial con un juego más coral que dependiente de una sola figura.

Ya en la era moderna, el patrón se ha mantenido. En 2014, James Rodríguez fue la gran revelación con seis goles, aunque Colombia cayó en cuartos de final frente a Brasil. En 2018, Harry Kane lideró la tabla goleadora con seis tantos, pero Inglaterra terminó en cuarta posición mientras Francia conquistaba el título.

Más reciente aún, en 2022, Kylian Mbappé firmó ocho goles y fue decisivo para Francia, aunque su selección terminó subcampeona tras perder la final ante la Argentina de Leo Messi.

Las excepciones que rompen la "maldición"

Pese a la fuerza de este patrón, existen excepciones que lo contradicen y que suelen coincidir con actuaciones individuales integradas en equipos muy sólidos. En 1978, Mario Kempes no solo fue el máximo goleador con seis tantos, sino también el líder de una Argentina que se proclamó campeona en casa y consiguió su primera estrella.

En 1982, Paolo Rossi firmó una actuación decisiva en los momentos clave para guiar a Italia hacia el título, también con seis goles, que supuso la tercera estrella en la camiseta 'azzurra'.

El caso de 2002 refuerza esta idea: Ronaldo Nazário, con ocho tantos, fue el gran protagonista ofensivo de Brasil y lideró a una selección que combinó talento individual y equilibrio colectivo para conquistar el Mundial de Corea y Japón.

Existen también escenarios intermedios. En 1962, el premio al máximo goleador se repartió entre seis jugadores con cuatro tantos, entre ellos Garrincha y Vavá, ambos campeones con Brasil. Algo parecido ocurrió en Sudáfrica 2010, cuando cuatro futbolistas compartieron la cima con cinco goles.

Aquella recordada edición donde la 'Roja' consiguió llegar al olimpo balompédico, el máximo artillero del equipo de Vicente del Bosque, David Villa compartió el título de máximo goleador con Müller, Sneijder y Forlán.

Curiosidades del ‘pichichi’ mundialista

El registro más llamativo sigue siendo el de Fontaine en 1958, cuyos trece dianas permanecen como récord absoluto. Otros torneos destacaron por su alta producción ofensiva, como el de 1954 con Kocsis o el de 1970 con Gerd Müller, reflejo de campeonatos abiertos y con marcadores amplios.

En contraste, ediciones como 1962 y 2010 mostraron cifras mucho más bajas para el máximo goleador, con solo cuatro y cinco tantos respectivamente, señal de torneos más equilibrados y defensivamente sólidos. También resulta significativo cómo en varias ocasiones el liderato goleador ha sido compartido, como en 1962, 1994 o 2010, lo que evidencia la dificultad de sobresalir individualmente.

Uno de los casos más extremos se produjo en 1994, cuando Oleg Salenko fue máximo goleador con Rusia pese a que su selección no superó la fase de grupos, un ejemplo claro de desconexión entre rendimiento individual y éxito colectivo.

¿Casualidad o lógica futbolística?

Este fenómeno invita a una reflexión más profunda. A menudo, el máximo goleador pertenece a selecciones que dependen en exceso de una figura ofensiva, lo que puede limitar su capacidad competitiva en las fases decisivas. En cambio, los equipos campeones suelen repartir los goles y priorizar el equilibrio entre líneas.

De ahí surge una paradoja que el fútbol ha repetido durante casi un siglo: el jugador más determinante de cara a portería no siempre forma parte del mejor equipo del torneo. Una tendencia que, con contadas excepciones, ha resistido el paso del tiempo y sigue alimentando una de las "maldiciones" más curiosas de los Mundiales.