El brazalete que ha llevado Harry Kane para sustituir al LGTB

Harry Kane, el capitán de la selección inglesa, no ha lucido el brazalete multicolor de la iniciativa "OneLove", que pretendía visibilizar las injusticias en el país catarí, en el partido que enfrentaba a su selección con Irán.

Sanciones deportivas

La federación inglesa había pedido a su selección que no utilizara este brazalete, por las sanciones deportivas que podía traer consigo, y Harry Kane lo ha cumplido.

En su lugar, Kane llevó el brazalete que ha impuesto la FIFA.

Movimiento 'Black Lives Matter'

Los jugadores ingleses sí se arrodillaron antes del inicio del partido en apoyo al movimiento 'Black Lives Matter', que lucha contra el racismo.

¿Cuál es la sanción de la FIFA por usar el brazalete multicolor?

El brazalete multicolor pretende destacar las injusticias que se viven en Qatar.

En caso de llevar el brazalete, en lugar del impuesto por la FIFA, el jugador se expondría a ser amonestado nada más comenzar el partido, algo que la FA ha tomado en consideración a la hora de desechar la idea. La FA ha comunicado que buscará otros métodos para expresar sus ideas que no provoquen sanciones deportivas a su selección.

Es el mismo caso que Países Bajos, cuya Federación confirmó que su capitán, Virgil van Dijk, no portará el brazalete "One Love" en su primer partido del Mundial de Qatar 2022 este lunes contra Senegal, después de que la FIFA haya comunicado oficialmente que si lo hace recibirá una tarjeta amarilla.

"Lamentamos profundamente que no haya sido posible llegar juntos a una solución razonable. Defendemos el mensaje 'One Love' y continuaremos difundiéndolo, pero nuestra prioridad número uno en la Copa del Mundo es ganar los juegos. No queremos que el capitán empiece el partido con tarjeta amarilla. Por eso, con gran pesar, tuvimos que decidir abandonar nuestro plan", señaló.

El mensaje de las selecciones con el movimiento One Love

Las federaciones mantienen que, junto a sus jugadores, su deseo es "difundir un mensaje positivo con OneLove, para la conexión y contra todas las formas de discriminación".

También recordaron que el pasado 19 de septiembre, el grupo de trabajo de la UEFA, del que forma parte como federación, pidió a la FIFA que aceptara el brazalete de capitán de "One Love".