Bellingham brilla en la goleada de Inglaterra a Irán

Inglaterra se ha estrenado en este Mundial de Qatar goleando a la débil Irán por la vía rápida en un partido en el que Jude Bellingham ha brillado por encima del resto. Los de Southgate marcaron tres goles en la primera parte y dejaron el partido sentenciado antes del descanso.

No hay mejor manera para despejar las dudas con las que llegaba Inglaterra a Qatar que con una goleada en el primer partido. Sorprendía Southgate dejando en el banquillo al lateral del Liverpool, Trent Alexander-Arnold, para dar entrada a un Kieran Trippier que está destacando en los últimos meses en el Newscastle.

No tardó mucho en llegar el primer susto del partido tras un choque del guardameta iraní Beiranvand con un compañero. El portero se hizo mucho daño en la nariz y quedó visiblemente conmocionado durante unos minutos. Tras la atención médica, que duró un buen rato, intentó seguir, pero no tardó en darse cuenta de que continuar en el terreno de juego no era una opción viable y pedir el cambio.

Se mostraría muy superior Inglaterra a partir de entonces. Avisó primero Mason Mount con un disparo al lateral de la red y, poco después, Harry Maguire con un cabezazo al travesaño. Pero, como dice el refrán, a la tercera fue la vencida. Luke Shaw se incorporó al ataque por banda izquierda y puso un gran centro a la cabeza de Jude Bellingham que se incorporó al ataque para abrir el marcador. Era el 1-0.

La selección de Southgate se convirtió en una apisonadora desde entonces y tardó solo ocho minutos en poner tierra de por medio. Saka aprovechó un balón suelto en la frontal del área para enganchar un genial zurdazo a la escuadra y hacer el 2-0. Fue un chut imparable para Hosseini.

Dos minutos más tarde, Bellingham prolongaría una jugada embarullada en el centro del campo para una diagonal de Harry Kane, que puso un centro al corazón del área para que Sterling hicera el 3-0. Era el minuto 45 y poco más pasó en los 14 minutos que añadió el colegiado tras la atención médica Beiranvand.

Tras el descanso, Carlos Queiroz movió el banquillo con un triple cambio en busca de una reacción que, al menos, metiera a Irán en el partido. Pero el juego apenas cambió. Bellingham siguió jugando a lo suyo y brillando en el inicio de la segunda mitad, aunque sí que parecía que Inglaterra había levantado un poco el pie del acelerador.

Pero la segunda parte iba a seguir siendo un festival de goles. Bukayo Saka hizo el 4-0 sacando un gran remate desde la banda derecha entre un mar de piernas. Poco después, Taremi marcó un golazo para maquillar el marcador para Irán. Southgate movería el banquillo dando entrada a mucho jugador joven que terminarían viendo puerta. Rashford haría el 5-1 plantándose solo ante portero y Grealish el 6-1 rematando un balón a puerta vacía.

Pudo maquillar un poco más el marcador Irán en un mano a mano de Azmoun que estrelló el balón en el larguero, pero volvería a ser Taremi el que marcaría desde el punto de penalti el definitivo 6-2. Inglaterra protagoniza así la primera goleada del torneo y se coloca líder del grupo B a la espera del Estados Unidos - Gales.