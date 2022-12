Francia se gana el derecho a defender su corona

LEER MÁS Messi se cita con la historia

Francia volverá a disputar este domingo una final de la Copa del Mundo. Será la cuarta de las últimas siete y la segunda consecutiva. Los de Deschamps se encuentran ante una oportunidad única de ganar dos títulos seguidos, algo que no ocurre desde 1962.

La selección francesa salió a jugar la final con dos importantes bajas, las de Upamecano y Rabiot, ambos fuera por un resfriado. Pero Deschamps no les echó de menos. Entraron Konaté y Fofana como cuchillo en mantequilla, como si hubieran estado jugando durante todo el torneo. Regragui, por su parte, cambió el dibujo dando entrada a tres centrales en una apuesta que no salió nada bien.

Corría el minuto 5, cuando los galos abrieron el partido. Varane filtró un pase entre líneas para Griezmann que se deshizo de El Yamiq con una buena maniobra y se plantó en el área para poner el balón atrás a Mbappé. La defensa marroquí logró rechazar el disparo de el del PSG, pero el balón quedó en la izquierda para Theo que marcó con un remate acrobático ante la mala salida de Bono.

A pesar de recibir este duro golpe tan pronto, Marruecos no se arrugó. Ounahi buscó el empate unos minutos más tarde con un disparo lejano buscando la base del palo que detuvo Lloris con una gran parada y Ziyech volvió a merodear el gol unos minutos más tarde con un tímido disparo desde la frontal.

Estaba mejor Marruecos, pero Francia asustaba cada vez que conseguía aproximarse al área. Giroud tuvo la más clara con un remate al palo tras deshacerse de Saiss con una gran maniobra y, a partir de ahí, el juego se igualó. Pudo Francia abrir más distancia en el marcador antes del descanso con una doble ocasión de Mbappé y Giroud en la que ninguno de los dos estuvo acertado, y con un remate de Varane a la salida de un córner que se marchó fuera.

Marruecos dio el susto en los minutos finales de la primera parte con un gran remate de chilena de El Yamiq que sorprendió a todo el mundo y se estrelló en la madera.

El partido no cambió a la vuelta de vestuarios. De hecho fue Marruecos quien volvió a llevar la iniciativa, aunque no lograba inquietar con claridad la portería de Lloris. Los minutos pasaban y Francia no sufría. Esperaba atrás bien organizada y buscaba salidas rápidas de Mbappé por banda izquierda.

Deschamps dio entrada a Thuram en detrimento de Giroud y Mbappé pasó a jugar de 9. Este cambio volvió a llevar el peligro al área marroquí con una gran papel del jugador del Gladbach. Fue él el que le dio el balón a Mbappé en la frontal del área para que este dejara atrás a varios defensas marroquíes en pocos metros y sacara un disparo que, tras rechazar en la defensa, quedara muerto para que Kolo Muani marcara a placer el 2-0.

Quedaban aún diez minutos de partido en los que Marruecos lo intentó con más corazón que cabeza y pudo meterse en el partido con un remate de Ounahi que Koundé salvó bajo palos, pero Francia apenas sufrió.

Los de Deschamps lucharán el próximo domingo ante la Argentina de Leo Messi por firmar la machada de levantar dos Campeonatos del Mundo consecutivos, algo que solo han conseguido Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).