España consuma un triste pase a octavos tras caer ante Japón

Luis Enrique ha optado para sacar el fondo de armario de España. Cinco cambios respecto al encuentro ante Alemania. Y entre ellos, no estaba el que era más esperable. Busquets titular pese a estar apercibido de sanción. Rodri de nuevo en el eje de la defensa esta vez junto a Pau Torres. El del City era el único que repetía en la defensa con las entradas de Balde y Azpilicueta.

Un pequeño susto tras un error en la salida de Busquets ha terminado en un disparo al lateral de la red de Unai Simón. Pronto se ha rehecho la Selección que manejaba los ataques con mucho criterio. Así Azpilicueta ha recibido un balón en el pico del área y ha tenido tiempo para pensar. Ha puesto un caramelo que no ha desperdiciado Morata que con un cabezazo picado ha adelantado a España. Dedicatoria para la niña que viene en camino, de un Morata con unos grandes números con La Roja. 30 goles en 60 partidos.

Esta España de Luis Enrique no especula. Otra cosa es que el rival no te deje pero no estaba siendo el caso. Tras el primer tanto se han volcado en busca de ampliar la ventaja. El permanente movimiento de los atacantes convertía en un odisea la defensa de los nipones. Morata y Olmo han dado sendos avisos ante un rival inoperante. Una llamativa estadística ilustraba el partido, España recuperaba el balón cada 11 segundos y Japón cada 72.

A partir de la media hora de encuentro España ha empezado a perder ese dominio tan claro y Japón se ha empezado a mostrar ante la necesidad de puntuar ya que Alemania iba ganando a Costa Rica. Eso planteaba un escenario interesante para que Williams y Olmo aprovecharan los espacios. A punto estuvo de hacerlo el jugador del Athletic pero el guardameta nipón ha abortado la opción. Japón ha aumentado la dureza y se ha llevado tres tarjetas antes del descanso, Itakura, Taniguchi y Yoshida, el doble de Busquets (en cuanto a físico).

Que el fútbol no es una ciencia exacta lo sabemos todos y así lo ha demostrado el inicio de la segunda parte. Unai Simón ha mandado un pase forzado a Balde que no ha podido controlar. Ritsu Doan ha cogido el esférico y ha soltado un latigazo que se ha colado en la portería española. Y parecía malo pero ha sido peor. En la siguiente jugada Tanaka ha marcado el segundo con incertidumbre pero ha valido. Tremenda empanada española ante un Japón que ha hecho lo mismo que ante Alemania. En un Mundial los errores se pagan

Luis Enrique ha buscado soluciones. Asensio y Ferran han entrado en el lugar de Williams y Morata. El shock de España era total. No se podían creer lo que estaba pasando. Y la cosa se ponía peor con el empate de Costa Rica ante Alemania. Estábamos a un gol de Costa Rica de quedarnos fuera del Mundial. Y lo peor es que ha llegado ese gol. Por lo que en el minuto 70 estábamos fuera del Mundial.

La noticia llegaba al banquillo español y no se lo podían creer. Eso sí, volvía algo de tranquilidad porque Havertz volvía a poner el empate en el otro encuentro. Nadie imaginaba un escenario así. Tremendo. España buscaba el empate pero la defensa japonesa no concedía ni un centímetro. Empezaba a recordar aquel fatídico Rusia España de 2018. No salía nada. La única buena notica volvía a llegar desde el otro campo con el tercer tanto germano.

Ha habido que esperar al minuto 88 para tener alguna ocasión. Ha sido un disparo de Asensio lejano y posteriormente un remate de Olmo tras una buena combinación con Ferran. Pero el resultado no iba a cambiar. Japón por méritos pasa como primera de grupo tras imponerse a Alemania y España. Nuestra Selección se medirá el martes 6 de diciembre a Marruecos a las 16:00.