Edu García, sobre la lista de Luis Enrique: "Llama la atención la inclusión de Ansu Fati, al que no hemos visto en plenitud"

¡Pues ya los tenemos!

Tenemos a los 26 escogidos, tenemos a los 26 elegidos, tenemos a los 26 que Luis Enrique ha creído conveniente para llevarnos a Qatar.

Me sorprende un poquito el número. Para empezar, pensaba que iban a ser 24, no 26. Es una cifra razonable, luego tendrá que lidiar porque habrá alguno que incluso no se vista de corto.

La ausencia de Borja Iglesias quizá es la que más nos chirría

Me llama un poco la atención lo de arriba, que es donde están las novedades, la inclusión de Ansu Fati, al que todavía no hemos visto en plenitud. Me llama la atención también la inclusión de Jeremy Pino, que es verdad que sigue siendo un jugador tremendamente explosivo, que seguramente te puede dar algún factor.

Y luego creo que es verdad que la ausencia de Borja Iglesias quizá es la que más nos chirría, porque estaba descartado desde prácticamente el principio Iago Aspas en esa posición.

En el centro del campo ha habido poca novedad. Es su guardia pretoriana. Gente creativa, gente virtuosa, quizá un poquito de ausencia de músculo atrás, la veteranía de Azpilicueta y de Carvajal con la bisoñez de nuestros centrales aunque yo creo que hay pareja que todavía puede crecer.

Una lista preparada para para dar guerra

En definitiva, es una lista que, como ha dicho Luis Enrique, está preparada para para dar guerra. Le he visto satisfecho dando las explicaciones. Le he visto con esa convicción de que son sus elegidos y ahora lo único que hace falta es que acertemos.

Va a ser un Mundial muy complicado. Va a ser un Mundial muy reñido. A mí me da la sensación de que no tienen el grado de madurez que todos esperamos. Pero desde luego hay ilusión y energía. Sobre todo, lo que ha conseguido Luis Enrique, más que una selección, es que podamos exhibir un equipo y yo creo que esa es nuestra principal virtud.

Les deseamos desde Onda Cero toda la suerte del mundo a estos 26 a todo el cuerpo técnico. Y repito que ojalá que en los próximos días amorticemos esta lista de 26, como la lista de todos para defender la camiseta española a partir del día 23 en este Mundial que empieza.

Mucha suerte y a por el sueño colectivo.