Benzema: "No estaba al cien por cien"

"Estoy bien. Tuve pequeños dolores, pero no desgarros ni una gran lesión. Podría jugar, pero no al cien por cien y no se trataba de tomar o no riesgos, es que no estaba al cien por cien. Tuve un poco de molestia, pero desde entonces he trabajado bien en el gimnasio. Corrí, me estiré, así que está bien", señaló Benzema en un extracto de la entrevista exclusiva al diario 'L'Equipe' que se publicará este miércoles.

Benzema, de 34 años, no juega un partido completo desde el pasado 19 de octubre ante el Elche en LaLiga Santander y desde entonces, de los últimos seis encuentros del Real Madrid, sólo pudo sumar 26 minutos ante el Celtic escocés en la Liga de Campeones el 2 de noviembre.

Problemas para Francia: Nkunku se pierde el Mundial

La recuperación de Benzema es una gran noticia para la selección francesa, que ayer vio como perdía por lesión a uno de sus hombres importantes en ataque: el delantero del Leipzig Christopher Nkunku se perderá el Mundial después de sufrir una lesión en la rodilla izquierda.

Nkunku sufrió un choque durante el entrenamiento de este martes con el madridista Eduardo Camavinga que le va a impedir participar en la cita en Qatar. Su sustituto será Kolo Muani, delantero del Eintracht de Frankfurt.