Guillamón: "Los jóvenes tenemos ganas de comernos el mundo"

"En la selección casi siempre he jugado de central, el míster me comenta que confía en mí y que sabe que puedo jugar en las dos posiciones (central y pivote). Lo importante es ayudar al equipo, donde toque sumar, yo sumaré. Y luego, ya es decisión del míster", manifestó en rueda de prensa.

Además, desveló que el técnico asturiano le llamó poco después de dar la convocatoria. "Luis Enrique me llamó cuando salió la lista, me felicitó. Él también tiene experiencia en Mundiales y me dijo que era una experiencia única que la iba a disfrutar muchísimo. Le agradezco todo lo que me dijo", se sinceró.

"Jugar un Mundial siempre es especial y más aún si es el primero. Desde que salió la lista, son días de mucha ilusión y de ganas de entrenar con el grupo y estar con ellos. Es una experiencia que hay que aprovechar", reconoció el jugador nacido en San Sebastián.

En cuanto a la mezcla de veteranía y juventud del grupo, cree que es la situación idónea. "Los jóvenes podemos aportar esa vitalidad y ambición, esas ganas de comernos el mundo. El grupo está muy compensando entre veteranos y jóvenes. Su experiencia nos viene de lujo a nosotros y creo que nos va a ayudar mucho", manifestó.

Sobre su dorsal, el número 15, reconoció que había poco donde elegir pero que le gusta. Y, en parte, por ser un dorsal que llevó el ahora ausente Sergio Ramos. "Es un dorsal que me gusta, que ya llevé en mi primer año en el Valencia. Por supuesto, Sergio es un referente y una leyenda para todos los jugadores, he crecido viéndole jugar y siempre fijándome en él e intentando hacer lo que hacía. Es una elección que al final quedaban pocos números, era de los últimos en elegir, y al final cogí el '15'", explicó.