Los 10 jugadores más jóvenes del Mundial 2026

El Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá se caracteriza porque algunas de las plantillas soy muy jóvenes. No es de extrañar teniendo en cuenta que los nacidos en 2008 ya tienen 18 años y que cada vez es más habitual que jugadores jóvenes debuten en los primeros equipos. Tanto es así que ni Lamine Yamal ni Pau Cubarsí, los dos más jóvenes de la Selección Española, no están en el top 10, que está formado por los siguientes jugadores.

Gilberto Mora

El mexicano Gilberto Mora es el jugador más joven de todo el Mundial 2026. Nació el 14 de octubre de 2008 en Chiapas. Es centrocampista del Club Tijuana y se ha convertido en una de las grandes promesas del fútbol mexicano por los récords que ha batido a su corta edad. Debutó con su club con tan solo 15 años, siendo uno de los debuts más precoces de La Liga MX y fue el jugador más joven en vestir la camiseta de la Selección de México, así como el más joven en ganar un torneo internacional con su país, la Copa Oro 2025.

El jugador Gilberto Mora durante el calentamiento en un partido con Tijuana | Emiliano Morales/Jam Media/Getty Images

Hugo Sochurek

El centrocampista de la República Hugo Sochurek ocupa el top 2 de este ranking. Nació el 7 de junio en 2008 en Tábor. Sus 18 años le han convertido en una de las mayores promesas del fútbol checo. En su club, el Sparta de Praga, debutó el pasado 8 de febrero y ya tiene una presencia consolidada. Esta pasada temporada ha jugado siete partidos de titular y ha dado dos asistencias. Con la selección absoluta solo ha disputado un partido, por lo que en el Mundial 2026 tendrá la oportunidad de demostrar sus características de juego.

Hugo Sochurek en la sesión de fotos oficial de República Checa | Pat Elmont - FIFA/FIFA via Getty Images

Hamza Abdelkarim

El tercer jugador más joven del Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos es el egipcio Hamza Abdelkarim. Nació el 1 de enero en El Cairo y juega como delantero en el FC Barcelona Atlétic (el Barça B), cedido por el Al Ahly. Su trayectoria se remonta a cuando tenía ocho años, en el Kuala Lumpur FC de Malasia.

Ya en 2020 pasó a las filas del Al Ahly, club con el que tiene contrato hasta 2028. En febrero de 2025 se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Liga Premier Egipcia contra el Petrojet FC y meses después logró el título de campeón de liga. En febrero de 2026 fue cedido al Barça hasta final de temporada.

El delantero del FC Barcelona Atlétic, Hamza Abdelkarim | Photo by Ayman Aref/NurPhoto via Getty Images

Ibrahim Mbaye

Mbaye es un futbolista franco-senegalés que nació el 24 de enero de 2008 en Trappes (Francia). Juega como delantero en el PSG, equipo con el que debutó en la Ligue 1 el 16 de agosto de 2024. Tras demostrar un buen nivel de juego, el club parisino le amplió el contrato hasta 2028 y ahora le compite el puesto a jugadores de talla mundial como Mané, Sarr o Ndiaye en la selección senegalesa. Aunque en las categorías inferiores jugó con la selección francesa, finalmente decidió jugar para Senegal, con la que ya ha marcado dos goles y con la que despuntó durante la Copa África.

Ibrahim Mbaye durante un partido con el PSG | hoto by Jean Catuffe/Getty Images

Behruzjon Karimov

Nacido el 7 de agosto de 2007 en Tashkent, Behruzjon Karimov creció en las academias de RKOR Tashkent, una cantera sin nombre en Occidente, y ascendió a la élite uzbeka hasta debutar en el Olympi Tashkent, donde jugó entre 2023 y 2025. Después dio el salto al Surkhon de Termez. Su gran juego y versatilidad le han puesto en el foco de la Selección y le han servido para ir convocado al Mundial 2026.

En tan solo tres años pasó por todas las categorías inferiores y en marzo de 2026 recibió la llamada del primer equipo. Si bien, el sueño del Mundial estuvo a punto de torcerse tras sufrir una fractura en la pierna. Si bien. se ha recuperado y ha entrado en la lista de Fabio Cannavaro.

Behruzjon Karimov, jugador de Uzbekistán | Getty Images

Bara Sapoko Ndiaye

El también centrocampista del Bayern de Múnich es otra de las grandes promesas de Senegal. Nació el 31 de diciembre de 2007 en Mékhé y está cedido en el club alemán desde la Academia Gambinos Stars África, una academia de Gambia que colabora con el Bayern para impulsar jóvenes talentos.

En abril debutó en partido oficial con el Bayern y en las últimas jornadas de la Bundesliga ha empezado los partidos como titular. Cabe destacar que el joven senegalés solo ha jugado un partido con su selección, un amistoso contra Estados Unidos hace unos días.

El jugador de Senegal, Bara Sapoko Ndiaye, en el partido contra EEUU | Photo by Cory Knowlton/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

Lucas Herrington

El futbolista australiano nació el 5 de septiembre de 2007 en Brisbane (Queensland, Australia), aunque juega en la liga estadounidense -la MLS- como defensa en el Colorado Rapids gracias a una beca de tres años que consiguió en la temporada 2024/2025. En diciembre de 2024 debutó en el Brisbane Roar con 17 años y fue elegido el Jugador Joven del Año.

Eso le llevó a fichar por Colorado Rapids, club con el que tiene contrato hasta 2030. En cuanto a su paso por la selección, todavía no ha jugado ni un minuto con la categoría absoluta y cuando debute en el Mundial se convertirá en el jugador más joven en vestir la camiseta de Australia.

Lucas Herrington en un partido con el Colorado Rapids | Photo by Justin Edmonds/Getty Images

Rayan Elloumi

El futbolista canadiense-tunecino se ha colado en la lista de 26 jugadores de Túnez para el Mundial 2026. Nació el 17 de septiembre de 2007 y juega como delantero en el Vancouver WhiteCaps FC de la MLS. En la temporada pasada marcó 11 goles y dio siete asistencias en solo 18 partidos, y en la última dos goles y dos asistencias. Estos números le han hecho ampliar el contrato hasta 2028 y ser convocado por la selección tunecina para el Mundial. Ya ha debutado con el combinado nacional, aunque solo en partidos amistosos.

Rayan Elloumi durante el partido Austria - Túnez | Photo by Marco Steinbrenner/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Kerim Alajbegovic

El jugador bosnio de origen alemán es el noveno jugador más joven del Mundial. Nació el 21 de septiembre de 2007 en Colonia (Alemania) y juega en el Salzburgo de la Bundesliga austriaca. Su carrera la comenzó en el FC Köln hasta que en 2021 se incorporó al Bayer Leverkusen, donde jugó hasta la temporada 2024/2025. Si bien, no jugó ni un solo minuto así que se fue al Salzburgo, donde ha tenido participación más regular. Con la selección de Bosnia ha marcado un gol en siete partidos y ha dado tres asistencias.

Kerim Alajbegovic durante el partido contra Panamá | Photo by Bill Barrett/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi Nacido el 2 de octubre de 2007 en Senlis (Oise), es un futbolista francés de ascendencia marroquí y juega de mediocentro en el LOSC Lille de la Ligue 1. Primero jugó en el AFC Creil, el equipo local, donde estuvo desde los seis hasta los 13 años. En 2021, el Lille se fijó en él y lo incorporó a las categorías inferiores.

Dos años después en 2023, debutó en la Conference y en la Ligue 1 en la jornada 9 de la misma temporada. Su gran rendimiento le ha llevado a ser incluido en la lista del Golden Boy y ha jugado con Marruecos y Francia en categorías inferiores y para el Mundial 2026 ha sido convocado por la selección marroquí.