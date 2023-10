Misterchip pone en valor el logro de la Selección: La única que lo ha conseguido de las 53 de Europa

Es un día alegre para todos los seguidores de la selección española que ha conseguido una vez más la clasificación para la fase final de un gran torneo, en este caso la Eurocopa 2024, que se va a disputar en Alemania. España enlaza ya 16 procesos clasificatorios para grandes torneos, ya sea mundiales o Eurocopas con éxito.

La última vez que España falló en una gran cita fue para la Eurocopa del año 92 que se disputó en Suecia. España, en la fase de clasificación quedó por detrás de Francia y de Checoslovaquia y eso impidió, como digo, que España por última vez estuviera en la gran cita veraniega. En este vídeo quería poner en valor lo que significa que España sea la única de las 53 selecciones que compiten en Europa, que en los últimos 16 procesos clasificatorios ha conseguido el objetivo. Es verdad que Alemania también ha estado en esas 16 fase de finales. Sólo Alemania y España.

Pero Alemania solamente ha tenido que disputar 13 de las 16 fase de clasificación, porque en tres obtuvo el billete, bien por ser campeón, como es el caso de en el Mundial 94, por ser campeón el 90 o bien por haber sido organizador. Fue organizador del Mundial 2006 y ahora es organizadora de la Eurocopa 2024. España, a pesar de ganar, por ejemplo, la Eurocopa del año 2008, la de 2012 o de ganar el Mundial 2010, cómo se había cambiado la normativa, tuvo que disputar esas fases de clasificación. Así que que quede, que quede claro que lo que ha conseguido España no es nada sencillo. No es nada fácil. De hecho, insisto, es la única de las 53 selecciones que compiten en Europa. Ni Bélgica, ni Portugal, ni Francia, Inglaterra, ni Italia. Nadie ha conseguido un 16 de 16 en las últimas 16 fases de clasificación.

Y luego también hay que poner en valor la figura del seleccionador nacional de Luis de la Fuente, del que mucha gente dudó. Mucha gente, mucha gente. No voy a dar nombres porque probablemente si diera los nombres de quiénes confiamos en él, acabaríamos antes. Hablo del aspecto deportivo. He ahí en su momento que ya lo denunciamos, ya lo hablamos, pero ahora estamos hablando del aspecto deportivo. Y en el aspecto deportivo hubo mucha gente que dudó de bueno, no tiene experiencia ¿Dónde está su currículum? ¿A quién ha entrenado? Bueno, Luis de la Fuente demostrado que es un entrenador solvente, un entrenador que sabe resolver situaciones muy complicadas, como por ejemplo la que se derivó después de la derrota indigna en Escocia.

Ese dos cero en un partido horroroso, lamentable, pero España supo rehacerse a eso, y ahora conseguir la clasificación para la Eurocopa. Yo diría que de forma brillante, con dos jornadas de antelación y con muchas opciones de ser primero de grupo. Si se gana a Chipre y a Georgia y por tanto ser cabeza de serie en el sorteo de la próxima Eurocopa, que será en diciembre y ser cabeza de serie en ese sorteo implicaría evitar a selecciones como Alemania, Inglaterra, Francia, a Portugal o a Bélgica en la primera fase. Segundo, decir que Luis de la Fuente ha conseguido algo de lo que la selección española venía acariciando los últimos años, que es contundencia defensiva. España lleva tres partidos seguidos sin recibir gol y en los nueve partidos de la era de la Fuente en seis no ha concedido ningún ni un solo gol.

En toda la etapa de Luis Enrique, que duró cuatro años sólo hubo una racha de tres partidos seguidos sin recibir gol. Era muy habitual ver a la Selección, conceder goles en prácticamente cualquier situación. Recuerdo partidos con Suiza, con la República Checa, con Ucrania. Estaba siempre al borde de la guillotina. Cualquier error en el pase que cometíamos en la fase ofensiva se derivaba de ataques vertiginosos de los rivales. Nos pillaban la espalda a los centrales y eran una ocasión de gol detrás de otra, en muy pocas ocasiones de goles, pero cada una de esa ocasión era clarísima y muchas de esas acababan en gol. Y como tampoco tenemos mucha facilidad para hacer goles, pues los 1-1 1-0 eran resultados bastante habituales, incluso los 0-0, con lo que nos fuimos para casa contra Marruecos.

Ahora no, ahora los resultados, salvo esos dos grandes triunfos contra Georgia y contra Chipre que tuvimos hace poco, marcando 13 goles entre los dos partidos. Los resultados siguen siendo cortitos. No conseguimos marcadores de escándalo, pero la solvencia defensiva nos permite que con anotar un gol o con anotar dos goles sea suficiente para ganar los partidos. Y eso lo ha conseguido Luis de la Fuente, con un bloque muy parecido al que tenía el anterior seleccionador, pero ha aportado su toque y ese toque está funcionando. Así que enhorabuena al seleccionador y enhorabuena al concepto global de selección española por este logro tan increíble de tenernos a los aficionados a la selección durante 16 torneos consecutivos ahí, sabiendo que nuestro equipo va a estar en todas las citas veraniegas.