Misterchip: "Messi merece el Balón de Oro por la actuación más sobresaliente que he visto en un Mundial"

Messi ha ganado su 8.º Balón de Oro y bueno, hay cierta polémica en torno a este galardón de que solamente ha hecho un mes bueno y que en el PSG tampoco lo hizo bien. Haaland ha ganado el triplete. Lo primero que hay que decir es que el tema de Balón de Oro es algo a lo que le damos demasiada importancia, cuando en realidad se trata de un premio en el que votan 100 periodistas, periodistas a las que a los que no conocemos ninguno. Quiero decir, conocemos sus nombres, sabemos quiénes son. Pero vamos, yo no conozco a ninguno, salvo al que vota por España, que es Alfredo Relaño. No conozco a ninguno de los demás. No sé su criterio, desconozco su conocimiento futbolístico.

Vamos, como si nos juntamos 100 personas que nos gusta un poco el fútbol y hacemos una votación. Lo que pasa es que esta tiene un carácter oficial, lleva dándose durante mucho tiempo y ha adquirido cierto prestigio, pero realmente es una votación como el Festival de Eurovisión. Sin embargo, se le da un bombo a todo esto extraordinario.

Realmente yo pienso que en este caso y en este año en concreto, el galardón es justo. Creo que Messi merece este 8.º Balón de Oro, porque para mí lo más grande que existe en el fútbol es la Copa del Mundo. La Copa del Mundo se juega una vez cada cuatro años. Podemos pensar en votar a quien nos dé la gana y a los que metan muchos goles y ganen muchas Champions durante tres años. Pero que menos que en el año en el que haya una Copa del Mundo se premie a un campeón del mundo. Y si encima esa Copa del Mundo viene de la mano de una de las actuaciones individuales más sobresalientes que yo he visto en mi vida en la Copa del Mundo, y os aseguro que las he visto todas las que se han retransmitido por televisión desde el año 66 hasta la última.

Todas, muchas en vivo y otras en diferido. Y lo que hizo Messi en Qatar es es de otra época. Estamos hablando de una exhibición monumental. Y Messi, evidentemente, aunque sólo sea por esos siete partidos, claro que merece el Balón de Oro, porque son los siete partidos que culminan una trayectoria, porque son los siete partidos que hacen a una selección, a un país campeón del mundo. Porque esos siete partidos, porque ese mes vale más que cualquier partido, vale más que cualquiera de los otros 11 meses de competición. Y porque además, en el caso de Erling Haaland va a ganar muchos Balones de oro. Estoy absolutamente convencido de ello. Y dentro de nada, dentro de un mes va a ganar el The Best, porque en este no se incluye el Mundial. Ya se incluyó en el pasado que lo ganó Messi, así que no hay ningún problema. Haaland va a tener su premio individual por lo que ha conseguido este año, pero a Messi, que el año pasado ni siquiera estuvo nominado para el Balón de Oro, le correspondía éste y creo que lo ha ganado con absoluta justicia.