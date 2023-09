MisterChip: "Igual hay que ponerles dos estrellas: la de campeonas del mundo y la de limpiar la porquería de la RFEF"

Ya está el comunicado de las jugadoras. Ya tenemos claro qué es lo que quieren. Había mucha gente que decía ya, pero qué piden? Qué es que no son claras? Pues ahí lo tenéis, ahí lo tenéis punto por punto las jugadoras hoy de la selección española, las campeonas del mundo. El comunicado está firmado por 21 de las 23 campeonas del mundo, además, otras 18 jugadoras seleccionables.

Está lo más granado del fútbol femenino en España y hoy se han plantado y han dicho está bien los cambios que ha habido, pero los cambios no me parecen suficientes. Tengo que decir que justo antes del Mundial, cuando las 15 jugadoras firmaron ese primer comunicado en el que renunciaban a la selección española justo antes de la llegada del Mundial, 12 de ellas dieron un paso atrás y solamente siguieron hacia delante Mapi León, Patri Guijarro y Claudia Pina. Mis respetos y mis honores para ellas, porque ahora mismo no son campeonas del mundo por poner sus principios y por poner sus ideales por delante de todo. Ellas dijeron que en la Federación había una serie de cosas que no le gustaba y desde luego, cuando empezó el Mundial las cosas seguían exactamente igual y ellas fueron firmes con su decisión inicial y se perdieron la gloria, se perdieron jugar un Mundial, lo primero que ya de por sí es algo increíble y luego encima la posibilidad de ganarlo, son tres de las mejores jugadores del mundo, con lo cual no creo que España hubiera ido a peor con ellas, sino e incluso a mejor. Pues sí, se perdieron eso y como digo, mis respetos para ellas.

Ahí vi una pequeña fracción dentro del seno de la selección, porque alguna jugadora, doce en concreto, que finalmente dieron marcha atrás y fueron a la Copa del Mundo, pero ahora no, ahora han decidido que van todas juntas, ahora han decidido que se ha acabado esto, que se acaba esto y que van a aprovechar la inercia del momento. Van a aprovechar que la sociedad las está mirando, que están todos los ojos puestos en la Federación Española y van a acabar con todo. Van a acabar con unas estructuras que son paleolíticas, que están llenas de mugre, llenas de porquería. La Federación es un es un nido de gañanes y quieren acabar con todo eso.

Han pedido primero todo lo que tiene que ver con el Gabinete de Presidencia y con secretaría general fuera. Es decir, se están refiriendo a todo lo que rodeaba a Rubiales. Lo que quieren básicamente, es acabar con el Rubialismo, porque se ha ido Rubiales pero todos los adláteres de Rubiales siguen dentro de la Federación y por eso las jugadoras, que no son tontas y se huelen que es lo que viene, se huelen, dice no, no, no, no, no, vamos a hacer limpia, Empezamos desde cero. Gabinete de Presidencia, Secretaría General. Especialmente Andreu Camps. Sí, ese que era el brazo ejecutor de Rubiales. A Rubiales se le pasaba una cosa por la cabeza, la chorrada que fuera, la tontería más grande que fuera y ahí estaban para ejecutarla. Por ejemplo, el día que fue inhabilitado, pues cartita a UEFA, porque bueno, como el gobierno se ha metido en nuestro territorio, pues si queréis y tenéis a bien expulsar a los equipos España de las competiciones europeas y a la selección española, dejarlas fuera de la fase clasificación de la Eurocopa, Lo podéis hacer, Lo podéis hacer porque conmigo no se están portando bien. Menos mal que Pedro Rocha, que es el presidente que sustituye a Rubiales, lo primero que hizo fue parar ese comunicado. Pero sí, si ese es el españolismo y ese es el amor de Rubiales y de Andreu Camps este por el fútbol español que por salvar su culo eran capaces hasta de cargarse al Barsa, al Atlético de Madrid, al Real Madrid, al Sevilla, a la Real Sociedad, al Villarreal, al Betis, a todos los equipos que están participando en Europa. Se la pela, pero les daba exactamente igual. Les daba exactamente igual. Ellos lo que querían era salvar su cortijo.

Y esto es lo que no quieren las jugadoras, que este tipo de gente siga ahí. Han pedido también la dimisión del presidente de la Federación Española. Supongo que se refieren al nuevo a Pedro Rocha, porque Rubiales ya dimitió hace cuatro días. Pero claro, Rubiales cuando se huele toda la tostada, destituye a todos sus vicepresidentes para que, en caso de que a él le inhabilite, el que se quede en su cargo sea el de su confianza, que espero Rocha, que es quien está ahora al frente de la Federación y las jugadoras están pidiendo que Pedro Rocha, pues eso, pues que salga también por patas. Han pedido una reestructuración del organigrama del fútbol femenino. El de Rafa del Amo, que le he escuchado últimamente por todo tipo de medios de comunicación decir que era era relativamente optimista de cara a la negociación con las jugadoras, que las jugadoras estaban contentas con él, que no había ningún problema, que va todo bien.

Bueno, pues cuando han pedido la reestructuración del organigrama del fútbol femenino, la Federación Española, o sea, supongo que estarán pensando principalmente en el principal cabeza que es él. Entonces las cosas igual tan bien no van, han pedido también ojo, han pedido que se corte con todo el tema de comunicación y prensa de la Federación Española. Sí, claro. Todos los que han filtrado los comunicados, todos los que han filtrado los vídeos de lo que pasó en el autobús con Jenni Hermoso, los que firmaron un comunicado en nombre de Jenni Hermoso que Hermoso nunca redactó y que luego van por ahí atrás sin que nadie, sin que nadie les pregunte, van por ahí llamando y medrando.

Todo este tipo de gente ya les tienen calados. Evidentemente, las jugadoras ya les tienen calado y han dicho fuera, fuera! Iros a mentir a otro lado, que aquí ya habéis mentido bastante. Departamento de marketing. También se lo quieren cepillar. Y el de integridad. Los de integridad sólo de asuntos internos. Éstos son los que cuando hay algún asunto sucio dentro de la Federación, son los que tienen que investigarlo. Pero claro, cuando los de integridad están conchabados con la cúpula, pues ya os imaginaréis el tipo de investigación que pueden llegar a hacer fuera también. Bueno, pues ahí tenéis los nombres.

El resumen es todo el rubialismo, fuera. Empezamos de cero y cuando empecemos de cero pues volveremos a estar a gusto, volvemos a estar tranquilas y podremos seguir haciendo lo que más nos gusta y lo que mejor se nos da, jugar al fútbol. Mi aplauso para las jugadoras que ahora han mostrado una unión total, que ahora mismo tienen una posición de fuerza brutal y que tienen clarísimo lo que quieren y además lo han explicado también clarísimo. Así que mi apoyo total a las jugadoras, por supuesto. Yo conozco muy bien como funciona la Federación por dentro.

Ellas la conocen mejor, mejor todavía y todas esas cosas que están pidiendo y todas esas cosas que están diciendo es que me cuadran al 100%. Así que pues nada, pues eso, que enhorabuena a todas ellas. Enhorabuena por mostrar esa unión, por mostrar esa comunidad que están, que están formando y que tiren para adelante, que a lo mejor hay que ponerlas dos estrellas, una por ganar el mundial y otra por limpiar toda la porquería que hay dentro de la Federación Española.