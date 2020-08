Messi se va. El jugador más grande de todos los tiempos se irá del Barcelona este verano

Es muy triste que un jugador de la historia del Barcelona como Leo Messi, el más importante de todos los tiempos, haya decido que no quiere seguir en el conjunto catalán.

Los últimos acontecimientos, la mala relación con la junta directiva, la caída del equipo que cada vez competía menos y los batacazos en Europa, hicieron reflexionar a un astro que había convertido al Barcelona en la envidia y referencia del fútbol mundial.

"Messi no podía seguir arrastrándose por Europa"

Sin embargo en los últimos tiempos el equipo fue perdiendo potencia, categoría y jugadores y se convirtió en un equipo mas ramplón. Messi no podía seguir arrastrándose por Europa y ver como sus últimos años de carrera no eran lo suficientemente competitivos.

Ha tomado una decisión dolorosa a pesar de que él y su familia estaban tremendamente arraigados en la Ciudad Condal. No es una decisión en caliente, es una decisión en frío, reflexionada con el paso del tiempo y viendo que no podía continuar con esta directiva y con un proyecto en el que no cree.

Es un órdago tremendo que no va a aguantar Josep María Bartomeu, es un zambombazo a la línea de flotación de esta junta directiva que acabaría la temporada que viene. Pero si Messi se va, Bartomeu no va a poder continuar. La directiva está intentado frenar lo que es una sangría absoluta y que le ha convertido en un presidente 'Okupa' para la mayoría de los aficionados.

La noticia es de tal calado que no se puede garantizar la continuidad de Bartomeu en unos días. Tenía una pendiente una moción de censura que ahora cobra más peso.

Es muy triste que Messi se vea abocado a abandonar al Barcelona, así y a estas alturas, con 33 años, después de 16 años en el equipo y siendo el mejor jugador de todos los tiempos.

El Barcelona no permitirá que se marche

El Barcelona no permitirá que se marche y exigirá los 700 millones de euros, pero la reflexión es más profunda. Messi lo que no quiere es seguir aquí en estas condiciones.